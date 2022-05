Maneskin ospiti all’Eurovision: quando cantano e quale canzone presentano in anteprima?

Maneskin ospiti all’Eurovision Song Contest 2022: i vincitori dell’edizione 2021, saranno a Torino in qualità di super ospiti. Porteranno sul palco e in anteprima il loro nuovo singolo, per poi partire per un nuovo tour mondiale.

Maneskin ospiti all’Eurovision: quando cantano

L’Eurovision Song Contest 2022 si tiene dal 10 al 14 maggio. L’evento musicale internazionale che vede per l’Italia esibirsi i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo: Mahmood e Blacno. Dunque, l’evento musicale si divide in tre serate: le due semifinali e il Grand Final.

Il prossimo 14 maggio i vincitori della scorsa edizione, i Maneskin, saliranno sul palco del Pala Olimpico di Torino come super ospiti dell’edizione 2022 dell’Eurovision. Nel 2021, la band romana vinse l’edizione musicale internazionale con il brano Zitti e Buoni che ha ottenuto un successo planetario. Oggi, i Maneskin contano 4,5 miliardi di ascolti in tutte le piattaforme digitali e 10 dischi di diamante, 185 platino e 42 oro a livello globale.

In quanto membro dei Big 5 (e in qualità di paese ospitante), l’Italia è già qualificata alla finale del 14 maggio, assieme a Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. La conduzione è stata affidata a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Quale canzone presentano in anteprima?

All’Eurovision in anteprima mondiale tv dal vivo, i Maneskin porteranno sul parlo il loro nuovo singolo “Supermodel“, in uscita venerdì 13 maggio. Il nuovo singolo è il primo brano inedito pubblicato dai Maneskin in sette mesi (l’ultimo, “Mammamia”, uscì a ottobre).

Sui social sono state diffuse le prime immagini della nuova canzone.

