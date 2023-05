Report, puntata di lunedì 22 maggio: anticipazioni e servizi sulla Mafia e il Festival di Sanremo

Report torna con una nuova puntata lunedì 22 maggio con nuovi servizi e tematiche affrontate in studio con il conduttore Sigfrido Ranucci e con la sua squadra. Spiccano le indagini sulla Mafia e sul Festival di Sanremo.

Report, puntata di lunedì 22 maggio: anticipazioni

Il programma di Report torna con una nuova puntata su Rai 3 in prima serata lunedì 22 maggio 2023 alle ore 21.25. Altri casi in esclusiva verranno affrontati dai giornalisti guidati da Sigfrido Ranucci. La puntata, come sempre, può essere seguita in tv ma anche in streaming sull’app RaiPlay.

Tra i servizi annunciati quelli sulla mafia e il Festival di Sanremo ma non solo. Un approfondimento sarà dedicato in particolare alla guerra delle etichette. “Non solo Nutri-score e NutrInform Battery, la battaglia delle etichette diventa sempre più hi-tech. Per invogliare i cittadini a prendere confidenza con la proposta di etichetta fronte-pacco di stampo italiana, il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato lo scorso luglio un’applicazione per smartphone con cui scansionare i codici a barre dei prodotti, ma funziona?”.

Servizi sulla Mafia e il Festival di Sanremo

“La pupiata” è il titolo del servizio sulla Mafia: “Sono passati oltre trent’anni e ancora siamo alla ricerca della verità sui fatti di mafia e sulle stragi che hanno insanguinato il nostro Paese. Racconteremo i particolari fino a oggi rimasti segreti delle fasi propedeutiche che hanno portato all’arresto di Matteo Messina Denaro, e quelli che riguardano la sua latitanza. Trent’anni sono passati dalla strage di Firenze in via dei Georgofili. La mafia in quegli anni metteva bombe qua e là per il Paese, ma secondo una nota del Sisde non era sola nella pianificazione della strategia stragista. Grazie al recentissimo lavoro della Commissione parlamentare antimafia aggiungiamo pezzi di verità sui mandanti e sugli esecutori”.

“La selezione” è il titolo del servizio su Sanremo: “Il Festival di Sanremo consente ogni anno a otto giovani cantanti di accedere al palco dell’Ariston e di cantare in diretta TV davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. La selezione degli otto talenti avviene attraverso due strade: una organizzata direttamente dalla commissione RAI, l’altra attraverso un concorso chiamato Area Sanremo organizzato dal comune di Sanremo. Come rivela uno dei giudici che hanno fatto parte più volte della commissione giudicatrice di Area Sanremo, le pressioni sui giudici e sull’organizzazione sono molto forti e sarebbero finite anche in tentativi di corruzione. Nel 2014 di fronte all’esclusione dalla fase finale, due concorrenti di Area Sanremo fanno accesso agli atti e scoprono che la loro esclusione è anomala e che ci sarebbero state circostanze oscure nella selezione dei finalisti”.