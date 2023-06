Chi è Mario Delpini, arcivescovo di Milano che celebra il funerale di Berlusconi

Mario Delpini è un arcivescovo italiano, dal 7 luglio 2017 145º arcivescovo di Milano. Celebra il 14 giugno 2023 il funerale nel Duomo di Milano di Silvio Berlusconi.

Chi è Mario Delpini

Mario Delpini è nato il 29 luglio 1951 ed ha 71 anni. In quanto arcivescovo cattolico di Milano, celebrerà il 14 giugno 2023 le esequie nel Duomo di Milano di Silvio Berlusconi. Nato a Gallarate da Antonio e Rosa Delpini, è il terzo di sei figli.Dopo aver frequentato le scuole del paese natale fino alla quinta elementare e le scuole medie e i due anni del ginnasio nella scuola statale di Arona entra nel Seminario arcivescovile di Milano nella sede di Venegono Inferiore, nell’ottobre 1967, dove frequenta il liceo classico. Nel 1980 consegue la laurea in Lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi su La didattica del latino come introduzione alla Esegesi dei classici;

Il Cammino nella Chiesa

Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, dal cardinale Giovanni Colombo per l’arcidiocesi ambrosiana.Dopo l’ordinazione presta servizio come insegnante presso il seminario minore dell’arcidiocesi di Milano, prima a Seveso poi a Venegono Inferiore. Alunno del Pontificio seminario lombardo, frequenta l’Istituto Patristico Augustinianum di Roma, dove ottiene il diploma in Scienze teologiche e patristiche; grazie a questi titoli può dedicarsi all’insegnamento della lingua greca e della patrologia presso il seminario di Milano, nelle sedi di Seveso e Venegono Inferiore. Nel 1989 diviene rettore del seminario minore di Venegono Inferiore e rettore nel quadriennio teologico, nel 1993.

Insegna presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e il seminario arcivescovile nelle sedi di Saronno e poi di Seveso dal 1993 al 2000. Nel 2000 è nominato rettore maggiore dei seminari di Milano.

Nel 2006 il cardinale Dionigi Tettamanzi lo nomina vicario episcopale della zona pastorale VI di Melegnano, lasciando gli incarichi ricoperti in seminario a mons. Giuseppe Maffi.

Le nomine ecclesiastiche

Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di Stefaniaco. Il 23 settembre successivo riceve l’ordinazione episcopale, nella cattedrale di Milano. Dal 2007 al 2016 ricopre l’incarico di segretario generale della Conferenza episcopale lombarda; nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è stato membro della commissione per il clero e la vita consacrata.

Il 5 aprile 2012 il cardinale Angelo Scola rende nota la sua nomina a vicario generale dell’arcidiocesi ambrosiana, effettiva dal 29 giugno successivo. Il 21 settembre 2014 riceve la nomina da parte dello stesso arcivescovo a vicario episcopale per la formazione permanente del clero e responsabile dell’Istituto sacerdotale Maria Immacolata.

Arcivescovo di Milano

Il 7 luglio 2017 papa Francesco lo nomina arcivescovo metropolita di Milano e succede al cardinale Angelo Scola, dimessosi per raggiunti limiti di età.

Celebra il 14 giugno 2023 le esequie nel Duomo di Milano di Silvio Berlusconi.