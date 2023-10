Nancy Sinatra, chi è la figlia di Frank Sinatra: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Nancy Sinatra, figlia di Frank Sinatra. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera artistica e sulla vita privata della celebre cantante e attrice anni Sessanta. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Nancy Sinatra, figlia di Frank Sinatra: vita privata e carriera della cantante

Nata a Jersey City l’8 giugno 1940, Nancy Sinatra ha 83 anni ed è una cantante ed attrice molto famosa negli anni Sessanta, figlia dell’ancor più celebre ed iconica star americana Frank Sinatra. Prima figlia del cantante e della sua prima moglie, Nancy Barbato, è cresciuta a stretto contatto con il mondo dello spettacolo. Fa il suo esordio nella musica negli anni Cinquanta, accompagnando suo padre in tournée in giro per il mondo. Dopo un paio di dischi passati inosservati, Nancy Sinatra trova la via per il successo grazie al produttore Lee Hazlewood, con il supporto del quale si reinventa con uno stile più sexy e aggressivo.

Il 1966 è l’anno del suo successo più esplosivo: pubblica il suo primo album Boots, trascinato dal brano ormai cult These Boots Are Made for Walkin’. Nel corso della sua carriera Nancy Sinatra pubblica ben dieci album in studio e ottiene un discreto successo anche come attrice. Recita in film come Get Yourself a College Girl, Patto a tre, I selvaggi e A tutto gas, e in serie televisive come La legge di Burke, Organizzazione U.N.C.L.E. e I Soprano.

Vita privata: mariti, figli

Nel corso della sua vita, Nancy Sinatra si è sposata due volte. Il suo primo marito fu il cantante ed attore Tommy Sands, al suo fianco dal 1960 fino al divorzio nel 1965. In seguito si innamora del ballerino e produttore Hugh Lambert, con il quale convola a nozze nel 1970 e ha poi due figli: Angela Jennifer Lambert, detta AJ, nel 1974 e Amanda Catherine Lambert nel 1976. Resta insieme a Lambert fino al giorno della sua morte: il produttore scompare nel 1985 all’età di 55 anni, stroncato dal cancro. In una recente intervista concessa al The Independent, Nancy Sinatra ha parlato in modo più smaliziato delle sue esperienze sentimentali, dando qualche dritta alle generazioni più giovani: “Il mio consiglio ai giovani è di non sposarsi troppo presto. Fatevi una storiella, io non l’ho mai fatto. Non ho mai fatto sesso prima del mio primo marito. Sono stata stupida ed ingenua. Ho recuperato dopo, mi sono divertita”.