Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono in crisi? Secondo le indiscrezioni sarebbe proprio così. Dopo cinque anni in cui sono stati insieme, il loro amore parrebbe essere arrivato al capolinea.

Manila Nazzaro è in crisi con Lorenzo Amoruso?

L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, legati insieme da cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea. L’ex Miss Italia, che ha partecipato da protagonista al Gf Vip 6, sarebbe arrivata nel suo rapporto con il compagno ad un punto di non ritorno. A dare corpo a questa indiscrezione è una indiscrezione di Today, che riguardo ai due parla addirittura di “crisi insanabile”. L’amore tra i due, però, sarebbe da un po ‘ di tempo raffreddatosi, e la loro ultima foto insieme risale a capodanno. Manila attualmente abita a Roma assieme ai due figli, ma pare che i due negli ultimi tempi si siano visti molto poco (lui vive a Firenze, e si sarebbe recato a Roma pochissime volte negli ultimi tempi).

Dall’ipotesi nozze alla crisi

Eppure tra i due, almeno fino ad un anno fa, non mancava anche l’ipotesi di un possibile matrimonio. I fiori d’arancio, infatti, non erano affatto esclusi e i due stavano progettando di andare a vivere insieme. Nel contempo, però, qualcosa è andato storto e i due sarebbero entrati in una difficilissima crisi. Alcune voci dicono che la relazione è già finita da settimane.

Per cercare di andare oltre questo periodo difficile, Lorenzo Amoruso potrebbe accettare di essere un concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.