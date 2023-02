Bruce Springsteen, chitarra lanciata durante un concerto: colpito un uomo. VIDEO

Bruce Springsteen, chitarra lanciata durante un suo concerto live all’indirizzo di un suo tecnico. Il gesto è usuale e viene ripetuto in ogni suo concerto. Tuttavia, nell’ultimo qualcosa non ha funzionato ed è andato storto.

Bruce Springsteen, chitarra lanciata durante un concerto

Durante il concerto di Atlanta allo State Farm Arena, il cantante Bruce Springsteen si è lasciato andare causando un incidente. L’artista è tornato in concerto con la E Street Band. Il cantautore americano aveva annunciato il suo nuovo tour nel 2023, durante il quale si esibirà in tutta Europa. Il Boss torna in live dopo una lunga pausa forzata a causa della pandemia da Covid-19, con una serie di date negli Stati Uniti. La tournée europea avrà inizio il 28 aprile 2023, con un concerto a Barcelona. Sono ben tre, invece le date italiane del tour.

Colpito un uomo

Durante il concerto ad Atlanta, la pop star tra una canzone e l’altra ha lanciato la chitarra a un suo tecnico. La scena è stata ripresa da alcuni fan del pubblico, ha fatto il giro del web. Il “lancio della chitarra” è un gesto che il Boss ripete quasi a ogni live, ma questa volta qualcosa non ha funzionato. Uno sbaglio di traiettoria o il calcolo errato della potenza del tiro e Kevin Buell, collaboratore del musicista, invece che afferrare la Fender Telecaster di Springsteen ha mancato la presa ed è caduto a terra dopo essere stato colpito in testa dallo strumento. Nessun problema per il tecnico. Bruce dopo essere sincerato delle sue condizioni, ha fatto ritorno al centro del palco, dove ha scherzato con il pubblico dicendo: “Un uomo a terra”.