Il frontman dei Maneskin Damiano e la malformazione delle corde vocali. La rivelazione è stata data da Damiano durante una trasmissione radiofonica. Questo dopo che il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo “The Loneliest” dei Maneskin, che è entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo. Recentemente la band è stata ospite anche al programma Rai a Che tempo che fa, e si sono anche raccontati su Rtl a W l’Italia.

Maneskin, Damiano: “Ho una malformazione delle corde vocali”

In merito alla sua voce un po’ bassa negli ultimi tempi, Ospiti di Rtl 102,5, i Maneskin hanno raccontato e rivelato molte cose agli ascoltatori radiofonici. In particolare è stato rivelato anche un inedito personale da parte di Damiano, frontman della band ormai famosa in tutto il mondo: “Le mie corde vocali sono un po’ particolari – ha infatti fatto sapere agli ascoltatori radiofonici – fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo.

Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”.

Le date negli Stadi

I Maneskin, al tempo stesso, hanno annunciano poi due speciali date negli stadi: all’Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. Ovviamente i fan, a tal riguardo, sono già in delirio e sono pronti a comprare i biglietti non appena saranno disponibili.