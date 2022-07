Maneskin a Roma 9 luglio 2022: apertura cancelli, scaletta canzoni e biglietti del concerto al Circo Massimo

Maneskin a Roma 9 luglio 2022 si esibiranno al Circo Massimo. Dopo la polemica dei giorni scorsi sul rischio di creare un pericoloso assembramento, l’evento non è stato spostato e si svolgerà regolarmente.

Maneskin a Roma 9 luglio 2022: apertura cancelli

I Maneskin sono pronti ad esibirsi nella serata del 9 luglio al Circo Massimo di Roma. Il concerto inizierà alle 21. L’apertura cancelli, invece, è prevista per le 17. L’ingresso è previsto in viale Aventino, con controllo biglietti, documenti e zaini.

Dalle ore 15 saranno poi vietate alla circolazione via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli via del Teatro Marcel

Maneskin a Roma 9 luglio 2022: scaletta canzoni

La scaletta delle canzoni dovrebbe essere la seguente:

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia

Chosen

Womanizer (cover Britney Spears)

La paura del buio

Supermodel

Coraline

Close to the Top

Amandoti (cover CCCP – Fedeli alla linea)

I wanna be your slave

If I Can Dream (Elvis Presley cover)

For your love

Gasoline

Torna a casa

Vent’anni

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

Beggin’ (The Four Seasons cover)

Morirò da re

Touch Me

my generation

Lividi sui gomiti

Le parole lontane

I wanna be your slave

Biglietti del concerto al Circo Massimo

I biglietti del concerto al Circo Massimo sono andati tutti sol out. Infatti, sulla piattaforma di ticketone.it non sono più disponibili i tagliandi per poter sperare ancora di partecipare all’evento. Attese, dunque, circa 70mila persone.

