Uragano Ian ha devastato Cuba e si dirige verso la Florida: scatta l’allarme

Uragano Ian sta mettendo in ginocchio diversi Stati in America. Prima è stata colpito Cuba con danni importanti ed adesso si sta dirigendo verso la Florida. Addirittura, secondo gli esperti l’uragano sta prendendo più forza.

Uragano Ian ha devastato Cuba

L’uragano di nome Ian ha devastato Cuba. Durante la notte, trascorsa al buio dai cubani, il ministero cubano dell’Energia, scrive l’agenzia di stampa Prensa latina, ha annunciato che “due impianti termoelettrici hanno ripreso a funzionare, dopo l’eccezionale condizione di ‘0 generazione di elettricità’, associata alla complessa situazione meteorologica causata dall’uragano Ian”.

Via Twitter il capo dello Stato ha ribadito che “il danno causato da Ian è enorme, e non è stato possibile ancora quantificarlo. Gli aiuti stanno già arrivando da tutto il Paese”. Díaz-Canel ha infine confermato che la provincia di Pinar del Río è il “territorio che più è stato devastato”, aggiungendo che, ugualmente, le province di “L’Avana, Artemisa e Mayabeque, e in misura minore l’Isola della Gioventù” presentano situazioni di emergenza.

Si dirige verso la Florida: scatta l’allarme

L’uragano Ian si sta dirigendo verso la Florida e sta prendendo sempre più forza. “Gli esperti di uragani hanno scoperto che Ian si è rafforzato fino a diventare un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso”, ha dichiarato l’NHC in un avviso emesso alle 5 del mattino (0900 GMT), aggiungendo che si prevede che la tempesta “causerà un’ondata di tempeste, venti catastrofici e inondazioni“.

New York Times riporta che l’arrivo in Florida dell’uragano Ian in Florida è previsto nella giornata di mercoledì 28 settembre. Circa 1,75 milioni di persone in Florida hanno avuto l’ordine di lasciare le loro abitazioni . Gli esperti prevedono che l’uragano porterà venti fino a 209 chilometri l’ora.

