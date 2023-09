Lombardia, peste suina africana: scatta l’emergenza con l’abbattimento di 33mila maiali

Lombardia, peste suina africana: è scattata l’emergenza con un piano operativo messo in campo dal Commissario straordinario Vincenzo Caputo che nelle prossime settimane diventerà operativo. Intanto, tanti maiali vengono abbattuti.

Lombardia, peste suina africana

In Lombardia è scattata l’emergenza della peste suina africana. “Sono stati spesi soldi pubblici per misure inadeguate e non si è stati sufficientemente stringenti in materia di biosicurezza”, ha detto Simone Montuschi, presidente di Essere Animali alla Corriere.it. “A pagare il prezzo più alto sono le decine di migliaia di maiali che saranno abbattuti in questi giorni, tra atroci sofferenze e in assenza di un adeguato stordimento”.

L’emergenza della diffusione dei contagi negli allevamenti sta mettendo in allarme tutto il settore e non solo. “Si stima che le perdite dell’export lombardo – ha fatto sapere il presidente della Commissione Agricoltura regionale, Floriano Massardi – potrebbero arrivare a 60milioni di euro al mese se la peste suina africana si diffondesse in tutta la pianura padana. Il virus, infatti, ha un impatto economico diretto sulle aziende a causa dell’abbattimento dei suini e un impatto indiretto perché comporta l’istituzione di zone di rischio che prevedono restrizioni al movimento di suini vivi e di prodotti a base di carne di suino”. Il Commissario straordinario Vincenzo Caputo ha presentato le linee del suo “Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana”. Si partirà dai primi giorni di ottobre con l’obiettivo è di abbattere 27mila cinghiali entro la fine dell’anno. “La Lombardia – ha spiegato Caputo – ha fatto uno sforzo enorme negli ultimi cinque anni in termini di operazioni di prelievo e abbattimento dei cinghiali, ma occorre fare ancora di più perché l’obiettivo del Piano è l’eradicazione del cinghiale dai centri abitati e dai distretti suinicoli”.

Scatta l’emergenza con l’abbattimento di 33mila maiali

A causa dei numerosi contagi soprattutto negli allevamenti in provincia di Pavia, sono stati abbattuti più di 33mila maiali. “Sono stati colpiti otto allevamenti, parliamo di diverse decine di migliaia di capi coinvolti“, ha raccontato al Corriere della Sera Francesco Feliziani, dirigente dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, che svolge le funzioni di Centro di referenza nazionale per la Peste Suina Africana. “La regione Lombardia sta facendo di tutto per limitare la dimensione del focolaio, gli sforzi sono tutti tesi a limitare e contenere l’infezione”, ha detto Feliziani.

