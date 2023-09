Ciclone di Calipso arriva in Italia e porta il maltempo: quando e dove si abbatte

Ciclone di Calipso: in arrivo una nuova ondata di maltempo su gran parte della Penisola con l’allerta meteo già annunciata in questo inizio di settimana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha messo in guardia già le zone interessate.

Ciclone di Calipso arriva in Italia e porta il maltempo

Con il mese di settembre si rinnova anche il maltempo che continua a far paura in molte regioni della Penisola. Infatti, è in arrivo in queste ore il ciclone Calipso che porterà instabilità sparsa sulla maggior parte del Paese. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile saranno giorni di “fenomeni risulteranno più frequenti sui settori tirrenici e potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento ed attività elettrica”.

Quando e dove si abbatte

Secondo gli esperti del dipartimento, “una nuova perturbazione di provenienza atlantica interesserà nelle prossime ore le nostre regioni centro-meridionali, apportando condizioni di instabilità in particolare sui settori tirrenici meridionali con una contestuale intensificazione della ventilazione“. Secondo le mappe “già nella notte tra lunedì 4 e martedì 5, e nella mattinata di martedì 5, interesseranno una vastissima area del Mediterraneo centro/orientale, tra il Sud Italia, la Grecia e la Turchia“.

Ad essere interessate saranno le regioni della Calabria e Sicilia dove si abbatteranno violenti nubifragi soprattutto nelle province di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Inoltre, giovedì Calipso impatterà sull’Italia, posizionando il suo occhio sul mar Tirreno: tutte le regioni verranno coinvolte, soffierà la bora a Trieste e la neve cadrà copiosa al nord, segnatamente sulla Emilia.

