Maltempo, medusa in arrivo in Italia: cosa succede, quando e dove

Maltempo, Medusa arriverà nei prossimi giorni in Italia portando un calo drastico delle temperature e piogge.

Maltempo, Medusa in arrivo in Italia con temperature gelide e forti temporali. Dunque, si saluterà definitivamente l’estate accogliendo l’autunno con un leggero ritardo, viste le alte temperature del mese di settembre.

Maltempo, medusa in arrivo in Italia: cosa succede

In arrivo il maltempo nei prossimi giorni con un ciclone atlantico proveniente dalla penisola iberica verso l’Italia dal nome Medusa. Secondo ilmeteo.it si tratta di una “poderosa perturbazione che si muoverà verso levante e rapidamente verso il nostro Paese sotto la spinta degli intensi venti occidentali oceanici”.

“A partire dal weekend l’anticiclone africano sarà costretto ad abbandonare gradualmente il Paese – spiega Andrea Garbinato di ilMeteo.it -. Se sabato il tempo sarà piuttosto soleggiato a parte una maggior nuvolosità su tutto il Nord, anche con occasionali piovaschi sulle Alpi, domenica l’ingresso di correnti più fresche dai quadranti nordorientali farà peggiorare il tempo al Nord Est dove scoppieranno anche dei temporali nel corso del pomeriggio”.

Quando e dove

Sempre secondo ilmeteo.it Medusa si affaccerà nel nostro Paese a partire dall’inizio della prossima settimana. “Nelle giornate di Martedì 17, Mercoledì 18 e Giovedì 19, a rischio sarà tutto il Nord e i settori tirrenici (Toscana, Lazio, Campania) dove non escludiamo la possibilità di locali allagamenti. Le piogge interesseranno comunque buone parte delle regioni centro-settentrionali per quella che possiamo considerare come la prima vera burrasca autunnale . Oltre alle precipitazioni è lecito attendersi anche di un drastico calo termico dopo il folle caldo fuori stagione che si è registrato nelle ultime settimane, soprattutto al Nord e al Centro. Calerà dunque l’Autunno sull’Italia”.

“Per finire – segnala Garbinato – è da valutare l’ipotesi della prima irruzione gelida sull’Italia prevista da alcuni modelli meteorologici dopo il 20 ottobre. Naturalmente la distanza temporale ci obbliga a rimanere nel campo delle ipotesi”.