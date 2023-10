Matteo Alviti, chi è l’inviato del Tg1 in Medio Oriente: carriera, moglie, figli

Matteo Alviti è l'inviato del Tg1 in Medio Oriente, che durante un collegamento ha rischiato la vita per l'arrivo di un razzo

Matteo Alviti è l’inviato del Tg1 in Medio Oriente, che durante un collegamento ha rischiato la vita per l’arrivo di un razzo che ha poi colpito la sua macchina.

Chi è Matteo Alviti

Matteo Alviti è l’inviato del Tg1 in Medio Oriente, che sta seguendo sul campo il conflitto. Nato il 28 marzo 1976 sotto il segno dell’Ariete. la sua attività si svolge spesso all’estero come inviato e per quanto riguarda la sua carriera si sa che è un giornalista professionista iscritto all’Odg del Lazio dal 2007.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata del giornalista, sappiamo poco perchè è una persona molto riservata.Secondo quanto trapelato, è sposato ed è padre di un figlio di nome Noè.

L’attacco improvviso durante il collegamento

Il giornalista della Rai, negli ultimi giorni, è diventato noto anche per un caso che lo ha riguardato. Nel corso di un collegamento con l’Italia, infatti, ha avuto attimi di grande apprensione. Infatti, mentre stava raccontando un episodio accaduto nel pomeriggio, alcuni razzi erano caduti a poca distanza dall’auto della troupe a Ashkelon, episodio che lo ha costretto ad interrompere la trasmissione. Successivamente, Alviti ha mostrato le immagini dell’auto danneggiata dalle schegge spiegando come oltre cento razzi Kassam fossero stati lanciati sulla città alle 17:00 in punto «Altri dieci secondi e sarei morto», ha raccontato poi il giornalista. Alviti, insieme all’operatore Maurizio Calaiò e alla producer Sahera Dirbas, è stato praticamente sfiorato da un pesante attacco con razzi Qassam.

Una serie di razzi caduti a poca distanza dalla macchina di Alviti ha devastato il mezzo e distrutto un’altra auto.