Maltempo con rischi nubifragi al Sud: poi arriva di nuovo il caldo

Maltempo: sono giorni di forti piogge dal Nord al Sud con tanti disagi che stanno affrontando i cittadini in molte zone. Tuttavia, nei prossimi giorni dovrebbe tornare una nuova parentesi di caldo con temperature sopra la media.

Maltempo con rischi nubifragi al Sud

Il maltempo si sta abbattendo anche su alcune Regioni del Sud dell’Italia con nubifragi e forti temporali che stanno mettendo in difficoltà molte zone. Secondo gli esperti di 3bmeteo “nelle prossime ore si intensificheranno proprio sulle regioni meridionali. Già nel corso del pomeriggio sono previsti rovesci e temporali localmente forti su bassa Calabria e Sicilia settentrionale, in serata anche sul basso Adriatico con coinvolgimento diretto della Puglia”. Anche nella giornata di martedì 26 settembre sono previste “piogge e temporali si concentreranno su Basilicata e Calabria, con fenomeni anche intensi sul versante ionico. Piogge e rovesci attesi anche in Sicilia, specie sul settore centro-orientaler. In giornata, mentre sulla Puglia il cielo tenderà ad aprirsi e sulla Basilicata i fenomeni si attenueranno progressivamente, il maltempo insisterà sulla Calabria con temporali anche forti, localmente accompagnati da grandine e con rischio di nubifragi”.

In arrivo il caldo

Tuttavia, a metà settimana dovrebbe ritornare una nuova parentesi di caldo. Come riporta meteo.it “al Centro-Nord bel tempo con sole e temperature in aumento con valori che sfioreranno i 27-29°”. Non solo perché “tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre è previsto il rinforzo dell’alta pressione, anche all’estremo Sud, che segnerà il ritorno del caldo con temperature quasi ovunque al di sopra della media”.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo 25 settembre su 6 Regioni: rischio piogge e Avviso della Protezione Civile (true-news.it)