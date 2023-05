Maltempo in Emilia Romagna: 9 morti e 24 i Comuni allagati. Bonaccini: “È un nuovo terremoto”

Il maltempo in Emilia Romagna continua ad essere la principale preoccupazione di Palazzo Chigi e di tutta l’Italia. È salito a 9, infatti, il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna.

Maltempo in Emilia Romagna: 9 morti e 24 i Comuni allagati

Sono saliti a 9 i morti accertati per il maltempo in Emilia Romagna, di cui 7 in provincia di Forlì-Cesena e un uomo nel Ravennate, che i soccorritori stanno cercando di recuperare perché intrappolato in un’auto in un sottopasso tra Solarolo e Castel Bolognese. Al bilancio si deve aggiungere l’uomo trovato morto a San Lazzaro di Savena, nel bolognese, deceduto dopo essere caduto in un pozzo mentre cercava di far defluire l’acqua che aveva invaso la sua proprietà. Il maltempo ha costretto anche la cancellazione del Gp di F1 a Imola.

In 50 mila sono ancora senza corrente elettrica e gli evacuati sono moltissimi, tra cui 3mila a Bologna, 5mila a Faenza e 5mila nel Ravennate, ma il numero è destinato a crescere.