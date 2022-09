“Il sesso è semplice”: ecco come vivere l’intimità con soddisfazione

Terrazza Martini affollata ieri sera per la presentazione del libro “Il sesso semplice”. L’autore è Nicola Macchione, medico urologo che su Instagram (md_urologist) è seguito da oltre 75 mila follower. Sui social quotidianamente affronta tematiche legate alla salute con un taglio divulgativo originale ed estremamente chiaro.

Il sesso è semplice senza vergogne

In particolare Macchione cerca di spiegare come parlare di sesso sia la cosa più naturale del mondo e ci invita a vivere l’intimità con la giusta soddisfazione.

Ma purtroppo ancora ci sono tante “vergogne” sull’argomento e sulle parti del corpo interessate.

“Ancora troppo spesso sono l’ultima spiaggia – ironizza ma non troppo Macchione -: gli uomini in particolare vengono da me dopo aver prima consultato Google, Wikipedia, gli amici e i familiari. Bisognerebbe educare alla sessualità e alla prevenzione per non rivolgersi a uno specialista come opzione finale quando si hanno problemi conclamati”.

Tanti ospiti alla presentazione de “Il sesso è semplice”

Il libro è stato presentato da Diego Passoni (anche lui appena uscito con il libro “Milano è un’Isola”) e Valentina Ricci, che con un tocco di ironia e qualche provocazione hanno parlato di alcune delle tematiche affrontate da Macchione, dal rapporto con il sesso dei giovani a quello dei loro padri, dai tabù che ancora sono troppo presenti nella nostra società ai pericoli che una scarsa, quando non assente, educazione sessuale nelle scuole può provocare.

Da non perdere anche le illustrazioni meravigliose di Antonio Colomboni che aiutano anche i più inesperti a capire come sono fatti alcuni nostri organi.

E volti noti

Molti i volti noti che non hanno voluto perdersi la presentazione milanese dell’urologo più famoso del web, dal creative director, scrittore e influencer Paolo Stella anche lui in uscita con il suo nuovo libro, ad Alex di Giorgio, l’ex atleta olimpionico che si prepara a stupire tutti con il suo debutto nel programma di Rai 1 “Ballando con le stelle”.

Ovviamente c’era il giornalista Santo Pirrotta, che non manca mai agli appuntamenti che contano. E poi il content creator Giulio Scarano, l’architetto e volto tv Alberto Vanin e l’autore Anselmo Prestini.