Meghan Markle, il ritorno sui social: “Sarà l’influencer più pagata al mondo”

Meghan Markle torna sui social, pronto un nuovo profilo Instagram: “Sarà l’influencer più pagata al mondo”. Con le voci sul divorzio da Harry sempre più pressanti, l’ex attrice si prepara a rilanciarsi sul web.

Meghan Markle, imminente il ritorno sui social: “Influencer più pagata al mondo”

Con la sua vita nella famiglia reale quasi alle spalle, Meghan Markle si prepara ad un ritorno in grande stile nel mondo social. L’ex attrice moglie del Principe Harry, secondo alcune voci di corridoio, sarebbe sul punto di aprire un nuovo profilo Instagram, con il quale lanciarsi come influencer. Un ritorno alle origini per la Duchessa del Sussex, già famosa prima del suo matrimonio reale per il blog di moda The Tig. Secondo Alison Bringé, capo ufficio marketing e analista di Launchmetrics, Meghan diventerebbe “l’influencer più pagata al mondo”, con un cachet da ben 300mila euro a post. Il nuovo account affiancherebbe quello istituzionale, sussexroyal, che ad oggi conta un seguito di quasi 9 milioni e mezzo di follower.

La crisi con Harry, è un altro sintomo di allontanamento?

Secondo le indiscrezioni il Principe Harry non condividerebbe l’entusiasmo di Meghan per il suo ritorno sui social. L’astio del Duca verso le interferenze e le violazioni nella sua vita privata gli renderebbe difficile accettare la condivisione assidua di contenuti personali da parte della moglie. Non aiutano affatto le voci sul possibile divorzio della coppia, che vedono i due ormai agli antipodi. Questo rilancio programmato sul web potrebbe essere solo un sintomo di un problema più grande. Che Meghan si stia semplicemente preparando a lasciarsi alle spalle il Principe?