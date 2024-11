Zest S.p.A., società quotata sull’Euronext Milan e leader negli investimenti pre-seed e seed venture capital, comunica l’exit totale dalla startup fintech Cardo AI, specializzata in tecnologie avanzate per la finanza strutturata.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un round Series A da 15 milioni di dollari, guidato da Blackstone e Fintop Capital. Questa exit ha generato un incasso complessivo di circa 1,9 milioni di euro, con un IRR del 106% e un ritorno sull’investimento iniziale di oltre 17 volte.

Cardo AI, accelerata nel 2018 dal programma Magic Wand di Zest, ha consolidato la sua presenza in Europa e nel Regno Unito, facilitando la gestione di portafogli di private debt per oltre 40 miliardi di euro. La startup offre soluzioni basate su intelligenza artificiale, semplificando l’analisi dei dati e migliorando il processo decisionale degli investitori.

Le risorse raccolte nel nuovo round sosterranno l’espansione di Cardo AI nel mercato americano, già avviata con collaborazioni di rilievo e l’integrazione con i principali investitori del settore. Blackstone, oltre a guidare il round, utilizza già la tecnologia di Cardo AI per ottimizzare operazioni di asset-based finance e direct lending.

Ronchini (Zest Investments): “orgogliosi del successo di Cardo AI”

“Oggi si conclude un percorso che ci ha visto supportare la crescita di Cardo AI dalle fasi iniziali, fino alla loro affermazione sul mercato, con l’ingresso nel capitale della startup di Blackstone. Questa operazione dimostra come le startup italiane che sviluppano tecnologie di intelligenza artificiale in ambiti di frontiera, come il fintech, possano competere ed essere attrattive a livello internazionale. Come Zest, continueremo ad investire nelle migliori imprese tecnologiche che operano in verticali strategici, accelerando il loro sviluppo grazie al nostro network di investimento e di collaborazioni industriali. Siamo orgogliosi del successo di Cardo AI e di aver affiancato i Founder non solo come investitori, ma come un partner strategico nel loro percorso, che oggi apre un nuovo, entusiasmante capitolo”, ha affermato Gabriele Ronchini, Ceo di Zest Investments.

Kadareja (Cardo AI): “Entusiasti di inaugurare un nuovo capitolo nella nostra storia”

“Siamo orgogliosi di aver avuto Zest al nostro fianco in questi anni. Il loro impegno nel supportare aziende innovative come la nostra è stato fondamentale per lo sviluppo di Cardo AI, soprattutto in un contesto come quello italiano, dove raccogliere capitali per il lancio delle start-up può rivelarsi particolarmente sfidante. L’espansione nel mercato americano, supportata da Blackstone, testimonia la nostra capacità di proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia e di grande impatto nel settore della finanza strutturata. Insieme ai nostri investitori, siamo entusiasti di inaugurare un nuovo capitolo nella storia di Cardo AI.” ha affermato Altin Kadareja, Co-Founder e CEO di Cardo AI.