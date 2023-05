F1 Imola cancellato per maltempo: esondato il Santerno

Il gran premio di F1 a Imola è stato cancellato per maltempo. Il fiume Santerno, infatti, è esondato nelle ultime ore e ha messo a serio rischio la gara in programma nel weekend del 19-21 maggio nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

F1 Imola cancellato per maltempo

Il gran premio di F1 a Imola è a rischio cancellazione a causa delle forti piogge che hanno invaso la città. L’autodromo di Imola, pochi lo sanno, è detto anche autodromo del Santerno dal nome del fiume che gli scorre a fianco. Un fiume che sta mettendo a serio rischio la gara di F1 a Imola. Le piogge incessanti, infatti, hanno iniziato a destare preoccupazione. Le piogge, infatti, andranno avanti secondo le previsioni fino a mercoledì e anche nella giornata di sabato dovrebbe tornare a piovere. Attualmente l’autodromo è circondato dall’acqua.

Chiuse alcune strade ad Imola

Nel pomeriggio di martedì, ad Imola, sono state chiuse alcune strade vicino all’impianto dove dovrebbe tenersi la gara. In particolare, come precisa la Gazzetta dello Sport, è stato bloccato il traffico lungo via Tiro a Segno nel tratto che scorre parallelo alla pista, lungo la riva opposta del fiume, e che porta sul ponte della Tosa, vicino all’omonima curva, anch’esso chiuso al traffico. Ad oggi molti degli spazi verdi adibiti a parcheggio sono allagati e non saranno agibili nei giorni previsti per la competizione.

Evacuati alcuni locali

Per precauzione, inoltre, sono stati evacuati i locali di alcune attività commerciali situate sotto le terrazze box e la sala stampa dell’autodromo.