Ahmed, chi è il padre di Mahmood: vita privata, lavoro, cambio cognome

Chi è Ahmed Mahmoud, padre del rapper Mahmood. Protagonista involontario del brano Soldi nel 2019, è entrato in polemica con il figlio, che lo accusa di averlo abbandonato: “Tutte bugie, sono stato sempre presente”.

Chi è Ahmed, padre di Mahmood: vita privata e lavoro

Ahmed Mahmoud ha 63 anni ed è il padre del rapper e cantautore Mahmood. L’artista è diventato celebre proprio con un brano che parla del loro rapporto tormentato, Soldi, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019. Ahmed oggi lavora in un bar e vive con la sua quarta moglie e la figlia avuta con lei nella periferia di Milano, a Corvetto. Di recente l’uomo ha fatto parlare di se per un’intervista concessa al Quotidiano Nazionale in cui si scaglia contro Mahmood e la sua canzone, in cui viene accusato di aver abbandonato il figlio e di “volere solo soldi”.

Per Ahmed si tratta solo di falsità: “Ho lasciato casa quando era ancora giovane, è vero, perché il matrimonio con sua madre era giunto al termine. Ma non l’ho mai abbandonato. Il messaggio che emerge è quello di un padre che improvvisamente è scomparso dalla sua vita da bambino, lasciandolo da solo, ma io sono rimasto presente anche dopo la separazione dalla madre”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La polemica col figlio: “Se la pensi così cambia cognome”

Nell’intervista Ahmed ammette di aver perfino chiesto a suo figlio di cambiare cognome: “Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale. Gliel’ho chiesto, ma mi ha risposto di no. E sto valutando se rivolgermi a un legale“.