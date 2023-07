Elettra Lamborghini incinta: la smentita della cantante e la risposta dura all”hater

Elettra Lamborghini ha smentito di essere incinta e ha risposto duramento sui suoi canali social. La cantante davvero infuriato ha usato toni molto forti per rispondere agli hater che l’hanno attaccata su diversi punti.

Elettra Lamborghini incinta

Elettra Lamborghini si è trovata al centro di una notizia di gossip. Sui social qualcuno ha fatto girare la notizia di una possibile gravidanza della cantante che però non ha preso bene questa cosa. “Ma pensavo, ma guarda te queste bitches che vogliono sapere cosa faccio della mia patana. Ma saranno ca**i miei? La patana è mia e me la gestisco io”.

La smentita della cantante e la risposta dura all”hater

“Oh mio Dio ragazzi, vi prego basta! Che ossessione! Io amo alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno. Chiamasi buon senso e responsabilità, i bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo alla ca**o di cane. Quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia. Detto ciò però vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere, o che ci provano da anni e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta. Un figlio non fa di te una mamma. Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno. Io spero in un mondo migliore, perciò vorrò avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Poi commenta il video messo sui social che ha fatto diversi commenti critici: “Io ho messo un video, io che ballo mezza nuda… mi si vedono le chiappe, facevo un po’ la pazza. E questo dice: ‘Come vedete, queste sono protesi’. Ma quali protesi?” dice la cantante, condendo il tutto con un’espressione molto colorita in napoletano. E poi lancia la provocazione: “Brutto ignorante cafone, un dottore saprebbe riconoscere delle protesi, puoi ispezionare le mie chiappe quando vuoi!”.

“Devo essere proprio stupida per non rendermi conto che si vedono le mie chiappe che ballano. Si vede… Se vai nel mio video di “Pem Pem”, nel mio video di “Mala”, si vede anche in 4D, 5D… mi puoi vedere anche il b…o del c…o quasi, non mi sembra di avere mai nascosto niente“, prosegue Elettra Lamborghini nel suo sfogo. Poi aggiunge anche un commento a proposito del suo dimagrimento di 7 kg, che tanto ha fatto scalpore sui social: “Anche sta roba della perdita di peso: se io non l’avessi detto che ho perso dei chili nessuno se ne sarebbe mai reso conto. Sono identica a prima semplicemente più sgonfia”.