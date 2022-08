Madonna in Sicilia per il suo compleanno: la cantante è a Noto per i suoi 64 anni

Madonna in Sicilia per il suo compleanno: l'artista ha scelto così ancora una volta l'Italia per festeggiare i suoi 64 anni.

Madonna in Sicilia: la popstar è sbarcata in Italia per festeggiare il suo compleanno. Ancora una volta ha scelto una meta italiana visto che lo scorso anno era stata in Puglia. I festeggiamenti dovrebbero essere svolto nella località di Noto.

Madonna è sbarcata in Sicilia per i suoi 64 anni da festeggiare. Dopo aver scelto già lo scorso anno l’Italia con la Puglia, quest’anno tocca all’isola.

Dopo essere stata avvistata all’aeroporto Fontanarossa di Catania, la popstar nel video postato su Instagram, con sottofondo di musiche folkoristiche siciliane, ha raccontato le prime ore in Sicilia, postando più storie con la bandiera tricolore.

La cantante è a Noto per i suoi 64 anni

Il luogo scelto per la festa potrebbe essere il Feudo di Castelluccio, location suggestiva, incastonata tra le colline di Noto. I festeggiamenti sono previsti per la serata di martedì 16 agosto 2022. Cento le persone al seguito della pop star di origini italiane. Per le 64 candeline, prevista la presenza di tre dei suoi figli Rocco Ritchie e David Banda, Lourdes Leon, Mercy e le gemelline Estere e Stella).

Ancora non sono trapelati i nomi di possibili invitati, così come il nome dello chef a cui è stato affidato il menù.

