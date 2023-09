Stasera c’è Cattelan ritorna su Rai 2: ospiti prima puntata e il rifiuto di Belen

Stasera c’è Cattelan ritorna su Rai 2 in seconda serata con la prima puntata in onda martedì 26 settembre 2023. Si parte immediatamente con la polemica relativa al rifiuto di Belen Rodriguez che avrebbe preferito altre trasmissioni.

Stasera c’è Cattelan ritorna su Rai 2: ospiti prima puntata

Torna su Rai 2 e in streaming in seconda serata da martedì 26 settembre 2023, lo show di Alessandro Cattelan: “Stasera c’è Cattelan“. “Martedì ci sarà la prima puntata di questa nuova edizione, che dura un mese, poi ci fermiamo. Poi ripartiremo da gennaio fino a primavera”, ha dichiarato Cattelan a Deejay.it. Gli ospiti della prima puntata Annalisa, Tedua e Cecilia Sala che si presteranno a sfide, esibizioni uniche e giochi. Lo show va in onda due volte a settimana in seconda serata: il martedì e mercoledì.

Sul gruppo della Rai e la nuova stagione: “È pieno di gente brava, e poi c’è anche tanta gente con entusiasmo. Quando porti qualcosina che è diverso dallo standard, devo dire che trovi anche tanta gente che non vede l’ora. C’è grande voglia di fare gruppo, di far casino, di divertirsi un po“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Il rifiuto di Belen

Si è parlato molto del rifiuto di Belen Rodriguez che avrebbe scelto di andare a Domenica In, ospite di Mara Venier, rifiutando lo show di Rai2. “Il panorama ospiti quest’anno è molto buono, anche se siamo partiti subito con la questione Belen che doveva essere l’ospite della prima sera. Ma “non sta molto bene”, questo è il punto a cui siamo. Detto questo, noi ci eravamo accordati con lei, ma di punto in bianco non ci ha più risposto. È un po’ la Lukaku dalla televisione. Dato che sono anche uscite tante versioni campate per aria, proveremo anche noi a raccontare quello che è successo, dal nostro punto di vista: Belen ci ha regalato comunque 10 minuti buoni di grande show“, ha spiegato Cattelan.

LEGGI ANCHE: Esselunga, pubblicità con genitori separati: polemiche e video dello spot