Chi è Stefan Kuntz, allenatore tedesco della nazionale turca

Stefan Kuntz è l’allenatore di origini tedesche della nazionale turca, che affronterà la nazionale italiana il 29 marzo 2022. Questo perchè il regolamento dei playoff Mondiali prevede che le semifinaliste perdenti debbano lo stesso affrontarsi tra di loro.

Chi è Stefan Kuntz

Stefan Kuntz, nato il 30 ottobre 1962, è l’allenatore della nazionale di calcio turca ed ex calciatore tedesco. Cresciuto come attaccante, nella sua esperienza da commissario tecnico ha iniziato partendo dal Borussia Neunkirchen per poi passare ad altri team come il Karlsruhe, il Waldhof Mannheim e l’LR Ahlen.

Alla fine del 2007 fu chiamato a presiedere il Kaiserslautern, che riuscì a risollevare da una difficile situazione sportiva centrando l’obiettivo di un ritorno in Bundesliga. La sua carriera, però, ha avuto uno slancio nel 2016 quando è stato chiamato come CT della nazionale tedesca Under 21 che ha poi portato, in un secondo momento, alla panchina della nazionale turca.

La carriera da calciatore

Stefan Kuntz anche da calciatore ha avuto una carriera di tutto rispetto.

Esordiente con la squadra del Bochum, con cui ottenne il titolo di capocannoniere della Bundesliga nella stagione 1985-86 (22 gol in stagione). Dal 1993 al 1997 indossò la divisa della nazionale tedesca e partecipò al campionato del mondo del 1994. Nel 1996 vinse l’Europeo in Inghilterra con la nazionale tedesca e segnò il gol dell’1-1, contro l’Inghilterra in semifinale, decisivo per il passaggio della ai rigori della sua squadra.

In nazionale conta 25 presenze e 6 reti.