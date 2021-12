Sciopero generale dei mezzi il 3 Dicembre: tutti gli orari e le informazioni

Annunciato per Venerdì 3 Dicembre lo sciopero generale dei mezzi pubblici. I sindacati protestano per le nuove norme anti-Covid sull’utilizzo del Green Pass su autobus, metro, treni e posti di lavoro.

Sciopero generale dei mezzi il 3 Dicembre: le proteste dei sindacati

Le organizzazioni sindacali del settore dei trasporti hanno annunciato per venerdì 3 Dicembre lo sciopero generale dei mezzi pubblici. La protesta è una risposta alle nuove norme sul Green Pass, a loro detta discriminatorie. Dal 6 Dicembre al 15 Gennaio, infatti sarà obbligatorio presentare almeno il Green Pass Base per accedere ai trasporti pubblici locali, trasporti ferroviari regionali, treni ad alta velocità, aerei, navi e traghetti. La certificazione verde base sarà inoltre necessaria per andare a lavoro, ma si potrà accedere alla mensa solo con il Green Pass Rafforzato. I sindacati protestano anche per le condizioni lavorative degli autoferrotranvieri. Vengono contestate situazioni di “mancato rinnovo contrattuale, di assente tutela e salvaguardia relativamente alla salute e alla sicurezza”.

Orari e informazioni, città per città

È auspicabile aspettarsi che i trasporti pubblici siano fermi dalle 9 alle 17. Interessate diverse città d’Italia, tra cui Milano, Napoli, Roma e Bologna. Trenitalia si fermerà dalle 9 alle 17. Secondo una nota ufficiale, saranno garantiti treni regionali solo nei periodi di maggior traffico, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Milano, sciopero per Trenord e ATM

Trenord aderisce allo sciopero, dalle 9 alle 17, ma ha specificato che le fasce orarie di garanzia non saranno compromesse. Saranno comunque disponibili i mezzi necessari a raggiungere gli aeroporti. Sono previsti bus sostitutivi in caso di cancellazione dei servizi ferroviari. Le linee ATM saranno interessate dallo sciopero per 4 ore: dalle 18 alle 22. In questa fascia oraria, potrebbero essere cancellate o subire ritardi le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Sono invece garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 18.

Roma, sciopero dalle 8.30 alle 12.30

Anche a Roma i mezzi si fermano per quattro ore. La rete Atac protesta dalle 8.30 alle 12.30. Il servizio sarà garantito almeno fino alle 8.30 e riprenderà a sciopero concluso. Atac ha comunicato che, durante la protesta, non saranno garantiti i servizi di biglietteria e di scale mobili, ascensori e montascale.

Bologna, TPER si ferma per 4 ore

TPER ha comunicato che la segreteria provinciale UGL Autoferrotranvieri Bologna aderirà allo sciopero. Il personale TPER in servizio a Bologna e Ferrara incrocerà le braccia dalle 11 alle 15. La protesta comprometterà per quattro ore anche il servizio Marconi Express. I bus urbani, suburbani ed extraurbani a Bologna e Ferrara saranno garantiti solo fino alle 10.45. A Imola saranno invece garantiti solo fino alle 10.50.

Napoli, ANM in sciopero

ANM ha annunciato con una nota ufficiale l’adesione allo sciopero nazionale di quattro ore. I trasporti pubblici del capoluogo di regione campano saranno fermi dalle 9 alle 13. Le partenze di bus, filobus e tram saranno garantite fino a 30 minuti dall’inizio dello sciopero. Il servizio riprenderà 30 minuti dopo la fine della protesta. In metropolitana, le ultime corse garantite partiranno da Piscinicola alle 9.16 e da Garibaldi alle 9.14. Il servizio riprenderà alle 13.56 a Piscinicola e alle 14.36 a Garibaldi.