Ero in guerra ma non lo sapevo, il film: cast, trama, dove vederlo

Ero in guerra ma non lo sapevo, il film: uscito a fine gennaio prima al cinema e poi distribuito in streaming. Arriva in TV in prima serata

Ero in guerra ma non lo sapevo, il film: genere drammatico e diretto da Fabio Resinero tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Torreggiani che tratta la storia vera del padre: il gioielliere Pierluigi Torregiani. Il film è uscito prima al cinema nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2022. A febbraio arriva in televisione in prima serata.

Ero in guerra ma non lo sapevo, il film: cast

I due protagonisti principali sono sicuramente Francesco Montanari e Laura Chiatti.

Ecco il cast completo con i relativi personaggi:

Francesco Montanari nei panni di Pierluigi Torregiani

Laura Chiatti nei panni di Elena

Luca Guastini nei panni di Albertini

Alessandro Tocco nei panni di Alberto

Pier Giorgio Bellocchio nei panni di Commissario Giardino

Maria Vittoria Dallasta nei panni di Anna

Gualtiero Burzi nei panni di medico

Juju Di Domenico nei panni di Marisa

Stefano Fregni nei panni di Direttore banca

Gianluca Gobbi nei panni di Salvo Lo Russo

Ero in guerra ma non lo sapevo, il film: trama

“Ero in guerra ma non lo sapevo, film diretto da Fabio Resinaro, è tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Torregiani. Il libro ripercorre quella che è stata la sua vita, dal momento in cui suo padre, il gioielliere Pierluigi Torregiani, interpretato da Francesco Montanari, nel 1979 viene coinvolto in uno scontro a fuoco da alcuni rapinatori entrati nella sua attività, sita in una zona periferica milanese. I criminali in questione appartengono ai PAC, ovvero i Proletari Armati per il Comunismo, un gruppo terroristico di estrema sinistra.



Nella sparatoria rimane gravemente ferito lo stesso Alberto, che con questo racconto ha cercato anche di riflettere sul perché vi sia così tanta cattiveria in una persona e sulla durezza degli anni di piombo”.

Ero in guerra ma non lo sapevo: dove vederlo

Mercoledì 16 febbraio 2022 su Rai 1 andrà in onda il film Ero in Guerra ma non lo sapevo, in prima visione tv. Diretto da Fabio Resinaro, il film è tratto dal libro omonimo di Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, scritto con Stefano Rabozzi, ed è prodotto da Luca Barbareschi e Rai Cinema.