Lupin 3, serie Netflix: uscita, episodi e trailer della nuova stagione

Lupin 3 è pronto a tornare con la nuova stagione sulla piattaforma streaming di Netflix. Dopo il successo delle scorse stagioni, si attende con ansia i nuovi episodi con il protagonista indiscusso Omar Sy.

Lupin 3, serie Netflix: uscita ed episodi

Lupin è pronto a tornare con la terza stagione sulla piattaforma streaming di Netflix. Dopo il successo delle prime due, c’è molta attesa per il proseguo del racconto sul ladro interpretato da Omar Sy.

Lupin è stata la prima serie francese ad arrivare nella Top 10 delle più viste anche negli Stati Uniti. “E’ stato fantastico essere al numero uno in Giappone, Corea, Brasile e altri Paesi che sono molto, molto lontani da casa. Siamo stati molto incuriositi e davvero felici: si è trattato di una vera sorpresa”, ha raccontato Omar Sy. La data d’uscita della terza stagione non è ancora stata fissata ma prossimamente vedremo i nuovi episodi della fortunata serie.

Il trailer della nuova stagione

La sinossi diramata da Netflix per questa stagione ci racconta di un Assane Drop ormai lontano dalla famiglia e da Parigi ma incapace di sopportare la distanza dai suoi cari. Per questo decide di fare a moglie e figlio una proposta: lasciare insieme la Francia per iniziare una nuova vita. L’idea sarebbe anche buona se solo certi fantasmi del passato non fossero in grado di seguirti dovunque.

La curiosità è tanta, anche per scoprire quale sarà quell’inaspettato ritorno anticipato dalla stessa piattaforma. Di seguito ecco le prime immagini con il trailer pubblicato nelle scorse ore.

