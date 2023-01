Oroscopo Branko settimanale 16-22 gennaio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 16 al 22 gennaio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in queste prime settimane del 2023? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 16-22 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana.

Con quali sfide e eventi inaspettati si aprirà questo 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 16 al 22 gennaio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Amore croce e delizia per i nati nell’Ariete in questa settimana. Da un lato avrete molte, nuove possibilità per fare nuovi incontri che potranno portare a serate intriganti e memorabili.

Dall’altra potreste essere limitati dalla vostra gelosia. Troppa aggressività potrebbe allontanare il vostro partner, siate più mansueti. Tanto stress sul lavoro, stringete i denti fino a lunedì.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Una settimana piena di occasioni per i nati nel Toro. Nei prossimi giorni avrete diverse finestre di opportunità per incassare qualcosa in più, starà a voi cogliere l’attimo. Sia in privato che in famiglia siate pazienti e riuscirete a costruire qualcosa di splendido e piacevole con chi amate.

Siate sicuri delle vostre qualità, non cercate di imitare qualcun altro.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

È tempo di mescolarsi alla folla e socializzare per i nati nei Gemelli. Siete in cerca di nuove opportunità lavorative, più interessanti e stimolanti. Il modo migliore è entrare in contatto con la gente giusta, siate sicuri di voi e lanciatevi nella mischia. Attenti però alle malelingue invidiose, potrebbero provare a mettervi i bastoni tra le ruote sia al lavoro che in amore.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Una salute traballante e tante incombenze lavorative pesano sulla schiena dei nati nel Cancro nei prossimi giorni. Attenti a non sforzarvi troppo, siete fragili in questo periodo post-festivo e potreste patirne le conseguenze. Non abbiate fretta di risolvere le beghe in ufficio, affrontate un drago alla volta. Consolatevi con l’amore e la famiglia: non scacciate chi vuole solo darvi una mano.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Voglie intriganti, intuito e fortuna in questa settimana di gennaio per i nati nel Leone. In amore sentite il bisogno di provare qualcosa di nuovo, di osare ancora di più: non c’è nulla di male a sperimentare. Gli astri vi donano un forte istinto e tanta buona sorte nei prossimi giorni. Fidatevi delle vostre sensazioni e riuscirete ad evitare molti ostacoli fastidiosi.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

I nati nella Vergine dovranno rinunciare al controllo totale per un po’. Non si potete avere le mani in pasta ovunque, rischiate di esplodere. Imparate a delegare le cose meno importanti e ritagliatevi del tempo da dedicare a voi stessi e alla famiglia. Avrete bisogno di questi attimi di respiro. In amore solo stress a causa di forti incomprensioni con il vostro partner: non capisce o non vuole capire?

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

La Luna mette i bastoni tra le ruote ai nati nella Bilancia in questi giorni. L’astro vi rende fragili e più vulnerabili ai malanni, rischiate di fermarvi quando meno ve lo aspettate. Non tutto il male viene per nuocere, però. Forse un periodo di riposo è quel che ci vuole per mettere un po’ d’ordine nella vostra testa. In amore siete pronti alla caccia, puntate dritti all’obiettivo.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Non c’è ricompensa per i buoni samaritani e i nati nello Scorpione lo sanno bene. Ciononostante, non ignorate il vostro istinto: continuate a fare la cosa giusta e ad offrire il vostro supporto a chi vi circonda. Insegnate agli altri a rispettare e aiutare il vostro prossimo. In questi giorni la vita di chi amate si regge su di voi, continuate così

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Comincia una lotta senza sosta per i nati nel Sagittario. È la prima settimana di un periodo di grande fatica dal punto di vista lavorativo. Sarete stracarichi di impegni senza troppe opportunità di pausa. Non lasciatevi prendere dal panico e perseverate, è fondamentale raggiungere gli obiettivi per tempo. Poco tempo per l’amore, anche se qualcuno vi tiene d’occhio: vi ritroverete spesso a cadere in tentazione.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Tempo di riorganizzarsi per i nati nel Capricorno. La settimana fila liscia con pochi ostacoli sul vostro cammino. Approfittatene per riscrivere con calma i vostri piani futuri e per tagliare qualche ramo secco. Non siate troppo rigidi, né con voi stessi né con gli altri. Provate ad accogliere anche i punti di vista altrui. Non c’è nulla di male a godersi qualche momento senza troppi pensieri.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Collaborazione e apertura mentale sono le parole d’ordine per i nati nell’Acquario nei prossimi giorni. Non nascondete ciò che provate, siate chiari e sinceri con chi avete attorno. Solo in questo modo riuscirete a lavorare insieme per costruire qualcosa di concreto sia in ufficio che in amore. Saturno è dalla vostra parte e vi donerà la forza per aprirvi e perseguire i vostri obiettivi.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 16-22 gennaio

Si chiude un ciclo e se ne apre un altro per i nati nei Pesci. Avete chiuso un progetto importante, ma non siete ancora sazi. Siete già pronti a partire per una nuova avventura. Il futuro promette grandi cambiamenti e voi volete farvi trovare pronti. Rivalutate ogni aspetto della vostra vita finora, trovate nuove prospettive. Siate flessibili e recettivi verso le novità.