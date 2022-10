Crypto valute e NFT, nuova partnership per Linework Italia

Linework, fintech company che supporta i propri clienti attraverso applicazioni DeFi all’avanguardia ha stretto un accordo di collaborazione e rappresentanza con la società Istudi Srl per implementare le attività di comunicazione ed espansione a livello italiano e internazionale, con un canale privilegiato con l’Europa.

Il commento di Noel Damien Foti, founder di Linework

“Vogliamo costruire – ha dichiarato Noel Damien Foti (Founder and CEO di Linework) – una società giusta e tollerante, un’apertura totale alla comunità artistica mondiale, senza distinzione di provenienza geografica o tipologia artistica.

Consideriamo le criptovalute come uno strumento che garantirà più efficienza, innovazione e uguaglianza di opportunità nel mondo, creando un sistema finanziario aperto e di interscambio internazionale”

Uno degli obiettivi prefissati da Linework è la semplificazione dell’accesso alla finanza innovativa. Il centro dell’ecosistema sarà la Progressive Web App che, attraverso la gestione degli asset digitali (NFT e STO), affiancata dal Social Network integrato e supportata dal Linework Coin, spina dorsale dell’intero progetto, permetterà un accesso facile, veloce e sicuro al Web3.0, sempre rispettando la regolamentazione dettata dall’Italia e dall’Unione Europea.

Istudi Srl

Istudi Srl, società di consulenza nata nel 1974, ha seguito l’evoluzione tecnologica sviluppando una costante ed innovativa attività in ambito blockchain, digitale e cybersecurity, web reputation, “nell’accezione più ampia di questa parola”, ha sottolineato Francesco Vivacqua, spiegando come la partnership con Linework è nata per unire le competenze sui mercati finanziari di Istudi con la vision di un’azienda giovane che ha già dimostrato non solo il suo valore ma anche la sua affidabilità”.

Linework – che si avvale di due business Unit: Personal Services e Capital Solutions – si è posizionata come attore centrale nel cambiamento socio-economico globale, colpito dall’avvento di nuove leve finanziarie e canali di comunicazione multimediale.