Lucia Borgonzoni e Salvo Sottile: nuovo amore?

Tra Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla cultura del governo Meloni, e il giornalista Salvo Sottile sta nascendo un amore?

Le voci di una storia tra Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni avevano iniziato a circolare sul quotidiano romano “Il Messaggero” a fine febbraio 2023. Tra il conduttore di Servizio pubblico e la senatrice della Lega, anche Sottosegretario del ministero della Cultura, potrebbe esserci del tenero.

Vita privata della senatrice

Per quanto riguarda la vita privata della senatrice, sappiamo che non è sposata e alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora del 2019 ha detto, rispondendo ad una domanda sulla sua vita privata: “Ho un fidanzato di sinistra, uno dei pochi rimasti a sinistra. Mi sono innamorata appena l’ho visto. Vive a Roma. Parliamo di tutto ma non di politica“…

Il relax dei due in una piscina sarda

I due sono stati visti, infatti, domenica 25 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari) mentre erano insieme in piscina in veste di relax in coppia.

Borgonzoni era lì per partecipare in ruolo istituzionale al “Filming Italy Sardegna Festival”, evento organizzato e diretto da Tiziana Rocca, in particolare a un convegno dal titolo “La sala cinematografica allunga al stagione e si prepara alla Revolution”.