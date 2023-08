Luchè a Gallipoli: scaletta delle canzoni e i biglietti del concerto

Luchè a Gallipoli si esibisce in concerto nella serata di venerdì 18 agosto 2023 in occasione del suo tour estivo.

Luchè a Gallipoli si esibisce in concerto in occasione del suo tour estivo che lo sta portando in alcune città italiane. L’estate ha visto protagonista il rapper anche nel suo dissing contro Salmo che invece ha dovuto annunciare l’annullamento dei suoi prossimi concerti.

Luchè a Gallipoli: scaletta delle canzoni

Luché a Gallipoli si esibisce in concerto al Parco Gondar nella serata di venerdì 18 agosto. L’artista si trova in giro per l’Italia in occasione del suo tour estivo. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Slang

No Love ft. CoCo

Liberami da te ft. Etta

Star

Nada

Ti amo

Scale ft. Night Skinny

Attraverso me

L’ultima volta

Chico

Denim Giappo ft. Gué Pequeno

Casa mia

D10S ft. Elisa

Tutto di me

Qualcosa di grande

Ci riuscirò davvero

Dire la mia

Il mio ricordo

O’ primmo ammore

10 anni fa ft. CoCo

Karma ft. CoCo

Topless ft. CoCo

Parliamo

Che Dio mi benedica

Torna da me

Yatch ft. Geolier

Fake ft. Geolier

Over ft. Geolier

Che Stai Dicenn

Purosangue ft. Shiva

Stamm fort ft. Sfera Ebbasta

Si vince alla fine

Le pietre non volano ft. Marracash

Non abbiamo età

Password

La notte di San Lorenzo

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Ecco l’annuncio in occasione del concerto pugliese: “Luchè è finalmente pronto a tornare live e conquistare i maggiori palasport italiani con un grande show che farà impazzire tutti i suoi fan!”.