The Tenors, chi sono i membri del noto gruppo musicale: vita privata, carriera, canzoni

Chi sono i The Tenors, tutto sul noto gruppo vocale internazionale. In passato noti come The Canadian Tenors, hanno anche un ex concorrente di Amici tra le loro fila. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi sono i The Tenors, tutto sui membri del noto gruppo musicale

The Tenors è un noto gruppo vocale internazionale fondato nel 2004, inizialmente noto come The Canadian Tenors. Nel corso della sua storia il gruppo ha avuto numerosi membri come Remigio Pereira, Craig Ashton e Giovanni Amenta. Oggi sono un quartetto formato dai membri di lunga data Victor Micallef e Clifton Murray e da due recenti aggiunte, il cantante canadese Mark Masri e l’ex vincitore di Amici 18 Alberto Urso. Mark e Alberto si sono uniti ai The Tenors dopo l’addio di Fraser Walters, nel 2022.

Creano musica fonde la modernità della musica pop alla tradizione dell’opera lirica, un genere anche noto come operatic pop. Tra i loro brani più apprezzati ricordiamo le loro versioni di Nessun dorma, Forever Young, Hallelujah e Bohemian Rhapsody, oltre a pezzi originali come Miracle e Christmas Miracle. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato sette album in studio e hanno ottenuto più volte il disco di platino.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nel 2023 hanno pubblicato il loro ultimo album di musica natalizia, Christmas with the Tenors, dove presentano cover di classici delle feste come Jingle Bell Rock, Feliz Navidad, Here comes Santa, Joy to the World e White Christmas. I The Tenors hanno pubblicizzato il loro ultimo disco sia sul loro sito ufficiale che sul loro canale Youtube, con tanto di compilation dei loro brani natalizi.

Vita privata e social network

I The Tenors hanno un profilo Instagram ufficiale seguito da quasi 45mila utenti, dove pubblicano cover ed estratti dei loro ultimi brani e progetti. Cosa sappiamo, invece, della vita privata e sentimentale dei singoli membri? Victor Micallef è sposato da diversi anni con l’amore della sua vita, una donna di nome Kathleen, madre di suo figlio Zachary. Anche l’altro veterano del gruppo Clifton Murray è felicemente sposato con Rachel Carvalho. Mark Masri si è invece unito in matrimonio con una donna di nome Angela, sua moglie dal 1998, con la quale sta crescendo un figlio.

Sono più vaghe le notizie sulla vita privata di Andrea Urso, al momento forse l’unico scapolo del gruppo. In passato era stato legato ad una delle sue compagne di banco di Amici, Valentina Vernia. Di recente è stato invece protagonista di alcune voci che lo vedevano fidanzato a Giordana Angi, indiscrezione mai confermata dai due cantanti.