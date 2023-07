Operazione Scampia di Luché e altra stoccata a Salmo: significato, testo e video del singolo del rapper

Operazione Scampia è l’ultimo singolo del rapper Luché che risponde ancora una volta a Salmo. Un botta e risposta tra i due che continua attraverso la propria musica. Ecco il testo e il video della canzone.

Operazione Scampia di Luché e altra stoccata a Salmo: significato e testo

Operazione Scampia è un altro singolo di Luché che attacca Salmo che nelle immagini del video appare nei panni di un carabiniere. Si tratta della contro risposta al freestyle di ieri, Stupido gioco del rap 2. Ecco di seguito il testo della canzone:

Ehi, ehi

Per tutti i killers e per le carte da cento

Ehi, ehi

Per chi non ha pietà

T”e cagat ‘n mano, fratm, ahahahah

Sa, ehi

Ok, rap Carabiniere, rap Polizia di Stato

Rap Finanziere, ci manca solo che mi mandi il fisco

Sei un quarantenne che mi offende per l’aspetto fisico

Se lo facessi non basterebbe un diss, ma un disco

La tua famiglia mo la sterminiamo

E, mentre muoiono, tu chiedi scusa a Sebastiano

Mai chiesto il feat a Vasco, non mi sono rifatto

La spia che paghi, fra licenziala di punto in bianco

Nel mio rione c’è una statua, nеssuno ti crede

Sei un еmigrante che dimentica da dove viene

Il tuo diss è fiacco, hai perso la rabbia

Ieri notte sei rimasto sveglio, Inoki ha fatto meglio

Vorresti vincere dicendo che non vado a tempo

Perché il tuo stile è vecchio, congelato al Novecento

Il mio flow ti mangia e mentre fumo ganja

Ripenso a Greta come mi guardava

Il mio pensiero va alle vittime del Titan

Non eri tu che volevi farmi la bara?

Che avevi voci nella testa che dicono “spara”

E adesso ti nascondi tra le gambe di tua mamma

Ti ho invitato a casa tua come a casa mia

Non ti avrebbe toccato nessuno qui a Scampia

Sei insicuro, fra, ti stai giustificando nelle storie

Stai solo peggiorando la tua situazione

Andavi smascherato, sei invidioso di Damiano

Se Geolier mi ha superato, Lazza ti ha asfaltato

Rispondo a questo diss tra uno sbadiglio e l’altro

Ho troppo stile e poco tempo per sprecarlo Anche i tuoi fan scrivono che oggi hai perso

Ci mancava solo il rapper che augura l’arresto P*ssy, si vede che non vieni dal nostro mondo, fra

Dalla nostra cultura, non si augura l’arresto a nessuno, bro

Un’altra mossa sbagliata, fra

E poi sicuro tra qualche giorno chiederai scusa a Napoli, ai napoletani come fai sempre, che prima offendi, poi chiedi scusa, bro

Secondo me mo avete un po’ esagerato con questo razzismo, Napoli, fra, Napoli è la città dell’anno

Il casco, tutti questi luoghi comuni fra, è un razzismo velato, son rimasto scioccato dal razzismo nei commenti

Uagliò incredibile, siamo ancora questo in Italia, comunque fra

Mi dispiace, dopo questo mi dispiace, ti sei scavato la fossa, ti sei autodistrutto, bro

Rest in peace

Il video del singolo del rapper