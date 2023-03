Juventus, il rinnovo di Rabiot: “Qui sto bene”

Quello che sembrava un addio già certo, appare in questo momento una permanenza sicura. Si tratta di Adrien Rabiot che sta trattando il rinnovo con la Juventus. Ad inizio stagione si parlava di una cessione, mai arrivata.

Allegri, che non ha mai nascosto le sue qualità, ha dimostrato di avere ragione.

Rabiot e il rinnovo con la Juventus

Il centrocampista francese, protagonista anche del Mondiale, è diventato un punto fermo del centrocampo della Juventus. Ad inizio stagione il suo nome era stato inserito tra i possibili partenti e l’addio era ormai una formalità. Eppure qualcosa è andato storto e Rabiot non si è più mosso da Torino.

Massimiliano Allegri, che lo ha semrpe elogiato, ne ha approfittato e lo ha schierato in campo, dandogli ancora tempo e fiducia. Attualmente, con ben nove gol messi a segno (di cui sette in Serie A), il calciatore classe ’95 sta addirittura trattando il rinnovo.

Ne ha parlato lo stesso giocatore a Tuttosport:

“Per il momento non ci sono novità, ma sicuramente parleremo presto, perché tra circa due mesi la stagione sarà finita e proveremo a discutere, ma io sono tranquillo. C’è la possibilità di andare via ma anche la possibilità di firmare un altro contratto con la Juve. Mi sento bene a Torino, faccio un bel lavoro nel club e c’è un buon rapporto coi dirigenti, i compagni e l’allenatore. Anche lui mi ha aiutato in due anni oltre a darmi molta fiducia. Credo che tutto questo sia importante per stare bene e quindi fare la scelta giusta per il mio futuro”.

Definita la “scelta giusta per il suo futuro”, sebbene il rinnovo non sia stato firmato, sembra esserci intenzione da ambo le parti per continuare a lavorare insieme. Il 27enne ha ampiamente dimostrato di saperci fare e, in questo momento, ricopre un ruolo importante per la Juventus.