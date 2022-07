Luca Serianni in coma: investito sulle strisce pedonali, è gravissimo

Il linguista Luca Serianni, socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei, è stato investito a Roma sulle strisce pedonali ed ora è in coma.

Luca Serianni in coma: investito a Roma, è grave

Luca Serianni, linguistica molto influente a livello accademico, stava attraversando sulle strisce pedonali ed è stato investito. Per questa ragione è così finito in coma in condizioni gravissime. Il guidatore dell’auto si è fermato a soccorrerlo, e il linguista è stato trasportato subito in ospedale.

L’incidente è avvenuto tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri verso attorno alle 7.30 del mattino.

Attualmente Luca Serianni è in coma ed è stato prima trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, poi al San Camillo dove sarebbe in condizioni gravissime.

L’arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente per soccorrere il linguista, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che stanno lavorando per capire la dinamica dell’incidente, cause e le responsabilità.

