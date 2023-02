Mattia Perin di nuovo papà: nasce la terza figlia Virginia

Il mese di Febbraio sta regalando moltissime gioie a tante coppie, pronte ad allargare le loro famiglie. Tra chi è in dolce attesa e chi invece mette alla luce nuove vite, si continua a festeggiare questo miracolo. A festeggiare anche Giorgia Miatto e Mattia Perin, che riveste di nuovo i panni di papà con la nascita di Virgina, terza figlia della coppia e del portiere della Juventus.

Dopo tante parate decisive, l’estremo difensore sembra aver messo a segno un gol.

Nasce Virgina, Perin è di nuovo papà

La settimana di Mattia Perin è stata lunga e intensa, ma densa di emozioni. Titolare contro lo Spezia, il portiere ha salvato in almeno due occasioni il risultato, permettendo alla Juventus di vincere la sfida. Lui stesso ha poi caricato la squadra ed elogiato il gruppo che, nonostante la penalizzazione, sembra più unito che mai.

Dalla soddisfazione di aver dato il proprio contributo alla gioia di essere di nuovo papà. In data 20 Febbraio 2023, infatti, Perin ha potuto abbracciare la sua terza figlia Virginia, avuta con Giorgia Miatto.

Lui stesso ha condiviso la grandissima emozione sui social, ricevendo anche diversi commenti e auguri, in primis dai suoi compagni, come Di Maria, Fagioli e Vlahovic. Ma anche la vicinanza di ex bianconeri, come Pjanic.

Un post che raffigura la nuova arrivata:

“Benvenuta nella nostra pazza famiglia piccola Virginia. Vitto e Leo non vedono l’ora di strapazzarti di coccole. Grazie @grgina sei stata meravigliosa. Pensavo ormai di essere abituato ma mi sbagliavo. Percepire dal vivo l’energia che sprigiona una nuova vita produce emozioni a cui è impossibile abituarsi!”.

La piccola Virginia si unisce così alla già numerosa famiglia composta da mamma e papà e i suoi due fratelloni: da Vittoria – di cinque anni – al piccolo Leonardo. Il portiere bianconero può così festeggiare questo importante traguardo.

