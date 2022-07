Siparietto tra senatori del M5S e Danilo Toninelli mentre è in corso la discussione generale in Senato sulla cravatta dell'ex ministro

Danilo Toninelli e la cravatta nera in Senato

Gianluca Ferrara fa notare ai presenti la cravatta nera indossata dall’ex ministro Danilo Toninelli a Palazzo Madama (Danilo Toninelli è annoverato tra i falchi del Movimento cinque stelle, favorevole a rompere con il governo di Mario Draghi). “Ma perché – ha detto sorridendo Toninelli – non è un funerale questo?” ha risposto ironicamente.

