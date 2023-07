Premio Strega 2023, Sangiuliano vota i libri ma non li legge: gaffe con la Cucciari e attacco di Renzi

Premio Strega 2023, Sangiuliano fa una pessima figura da ministro della Cultura dovendo votare libri che non ha mai letto.

Premio Strega 2023, Sangiuliano arriva da giurato per votare i libri ma sembra che non li abbia letti tutti. Gaffe del ministro della Cultura messa in evidenza dall’ironia della conduttrice e comica Geppi Cucciari. Poi, arrivano gli attacchi di Renzi e della Lucarelli sui social. Il ministro della Cultura è “rimandato”.

Premio Strega 2023, Sangiuliano vota i libri ma non li legge: gaffe con la Cucciari

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si presenta al 77° Premio Strega, vota i libri ma sembra dal siparietto con Geppi Cucciari che non li ha nemmeno letti. L’ex direttore del Tg2 era uno dei giurati chiamati ad eleggere il vincitore tra i dodici finalisti. “Ho ascoltato le storie che sono espresse in questi libri finalisti. Sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco proverò a leggerli” ha detto il ministro. “Non li ha letti?” ha replicato Cucciari. “Si, li ho letti perché ho votato però voglio approfondire questi volumi” ha risposto Sangiuliano. E Geppi con ironia: “Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell’applauso al nostro ministro”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’attacco di Renzi

Dopo la gaffe è arrivato immediatamente il commento di Matteo Renzi: “Ho capito perché il ministro Sangiuliano ha scelto di cancellare la 18App: lui i libri non li legge. Li scrive, li giudica ma non li legge. Ministro, fatti perdonare: restituisci ai diciottenni la Card. Leggere serve!”. Poi, su Twitter ironizza anche Selvaggia Lucarelli pubblicando il video del ministro: “Premio Strega. Il ministro della cultura Sangiuliano spiega che leggerà i libri DOPO aver votato come giurato”.