Laetitia Casta: “Chili di troppo, è una polemica da tabloid di serie B”

“La polemica italiana sui chili di troppo è roba da tabloid di serie B” lo ha detto Laetitia Casta, supermodella francese 44enne ed ex compagna di Stefano Accorsi. Intervistata dal Corriere della Sera, Casta ha parlato della sua vita privata e dei problemi affrontati dalle donne nel mondo dello spettacolo.

Laetitia Casta: “Chili di troppo? Polemica da serie B. Noi donne ci difendiamo da molestie e proposte indecenti”

La supermodella e attrice francese classe 1978 Laetitia Casta ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera, dove ha detto la sua su diversi argomenti senza peli sulla lingua.

Il Corriere le ha chiesto lumi su alcune sue vecchie dichiarazioni, in cui criticava le polemiche giornalistiche italiane sui chili di troppo delle star: “Un argomento da tabloid di serie B. Mi sono affermata nonostante i difetti. Anzi, grazie a loro”. Nel corso dell’intervista, la modella ha parlato anche delle sfide e problemi spesso affrontati dalle donne nel mondo dello spettacolo: “Ogni donna riceve proposte indecenti: io ho detto no e non mi è accaduto nulla di male.

Per rifiutare bisogna avere i valori, primo tra tutti il ​​pudore. Se conosco una persona non voglio sapere subito tutto. Ci ​​difendiamo dalle molestie, ma sono più subdole le ambizioni: gli uomini sanno da piccoli che avranno il loro posto, ma non sono maturi. Noi dobbiamo andare a trovarlo e quando arriviamo siamo pronte”.

Laetitia Casta e Stefano Accorsi: “Il matrimonio non mi interessava”

Laetitia Casta ha parlato anche della sua vita privata e della sua lunga relazione con Stefano Accorsi.

Il celebre attore italiano è stato al suo fianco dal 2003 al 2013 ed è il padre di due dei suoi quattro figli, Orlando e Athena: “Non ci siamo mai sposati, non ero interessata al matrimonio. Poi ho cambiato idea”. Nel 2017, infatti Casta ha sposato l’attore francese Louis Garrel, padre del suo quarto figlio Azel. La primogenita della supermodella, Sahteene, nacque invece nel 2001, dalla sua relazione con il regista e fotografo francese Stéphane Sednaoui: “Ho deciso di diventare madre a 23 anni.

All’epoca non era di moda mostrare i pancioni, ma il lavoro non ne ha risentito”.