Lotteria degli scontrini 2022, estrazione: dove hanno vinto? Codice e somma vincenti

Lotteria degli scontrini 2022: ecco dove è stato estratto il biglietto vincente e a quanto ammonta la cifra vinta sia dal proprietario dello scontrino sia dall’esercizio presso cui è stata emesso.

Lotteria degli scontrini 2022, estrazione: dove hanno vinto?

La Lotteria degli scontrini 2022 è stata estratta. L’acquisto del biglietto vincente è stato fatto il 15 ottobre 2021 ed è costato poco più di 100 euro.

La vincita è avvenuta a Novara, come riporta l’agenzia di giochi e scommesse Agipronews.

L’agenzia ricorda che sono previste estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti ed estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. La prossima è in programma il 9 giugno.

Codice e somma vincenti

Il codice vincente annuale: Data Id Scontrino Importo 15/10/2021 0923-0021 53SNS302850 20050008 euro 104.57.

Ecco la somma: 5 milioni di euro per l’acquirente, un milione per l’esercente.

Dunque, una bella ed importante cifra portata a casa dal fortunato di Novara ma anche per l’esercizio presso cui era stato fatto lo scontrino. La Lotteria degli scontrini ha avuto inizio a marzo 2021 con l’obiettivo di incentivare l’uso dei pagamenti elettronici, la lotteria degli scontrini è gratuita: ogni settimana vengono estratti 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

Sono poi previste estrazioni mensili, con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

