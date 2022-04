Chi è il marito di Francesca Fialdini? Vita privata della conduttrice

Chi è il marito di Francesca Fialdini? La conduttrice toscana è molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale, che continua a generare curiosità. Che cosa si sa sulla sua dolce metà?

Francesca Fialdini, vita privata della conduttrice

La giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica Francesca Fialdini, classe 1979, è da sempre molta gelosa della propria vita privata. La famosa presentatrice toscana ha fatto compagnia al pubblico italiano con Unomattina, La vita in diretta e Da noi…a ruota libera, e nel 2022 è al fianco di Francesco Gabbani nel nuovo programma Rai Ci vuole un fiore.

Con il successo è arrivata anche la curiosità degli spettatori e degli appassionati di cronaca rosa, bramosi anche del più piccolo cenno sulla sua vita sentimentale. Un desiderio vano, visto che la presentatrice non ha intenzione di sbottonarsi, come spiega lei stessa ad Io Donna: “Sono riservata perché penso che nonostante il mio lavoro abbia un impatto pubblico, io non sono pubblica. Negli anni ho imparato a custodire i miei sentimenti e i miei rapporti, di qualunque genere essi siano“.

Intervistata dal settimanale Confidenze nel 2017, Francesca Fialdini ha tuttavia ammesso di avere un compagno di lunga data: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”. Ma chi è il fortunato? Nel 2018 girava voce si trattasse del il regista ed ex Iena Pif, con il quale è stata fotografata insieme.

I due non hanno mai confermato né smentito la storia.

Chi è il marito di Francesca Fialdini?

Secondo le ultime indiscrezioni, il compagno di vita di Francesca Fialdini non è affatto un uomo di spettacolo. Si tratterebbe, infatti, di un medico odontoiatra di Lecco di nome Milo Brunetti, con il quale la conduttrice avrebbe una relazione da diversi anni. La giornalista ha parlato del suo partner nel 2019, in un’intervista negli studi di Vieni da Me: “Vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo in senso stretto né a quello dell’informazione”.

Per quanto riguarda il suo volto, non ci sono purtroppo foto disponibili di Milo. Non c’è infatti spazio per foto romantiche nel profilo Instagram della Fialdini, pieno di scatti sulla sua vita professionale.

In realtà Milo e Francesca non sono ancora sposati. I due vivono in città diverse per motivi di lavoro e ritengono sia ancora presto per una convivenza. “Una convivenza? Un gatto selvatico è perfetto per me!” -ha affermato Fialdini scherzosamente- “Una vera e propria convivenza non l’ho mai vissuta. Amo molto la libertà, i miei spazi, ciò che mi permette di arricchirmi…“.

La donna tuttavia non esclude la possibilità di avere un figlio in futuro, magari con l’attuale compagno: “Se arrivasse sarei sicuramente felice. Cambierebbe anche la prospettiva e lo sguardo che ho sulla maternità e sull’essere una donna con responsabilità di quel tipo. Però non lo vado a cercare per forza, non farei qualcosa a tutti i costi pur di avere un bambino”.