Binario 21 in tv con Liliana Segre e Fabio Fazio per la Giornata della Memoria: a che ora e dove vedere il programma

Binario 21 è il programma pensato dalla Rai per il 27 gennaio 2023. In occasione della Giornata della Memoria, Liliana Segre e Fabio Fazio raccontano e ricordano quella che è stata una delle tragedia più atroci della storia dell’umanità.

Binario 21 in tv con Liliana Segre e Fabio Fazio per la Giornata della Memoria

La Rai ha deciso di raccontare il Giorno della Memoria attraverso la testimonianza di Liliana Segre. In un programma dal titolo Binario 21 con la presenza anche di Fabio Fazio si racconta ciò che non deve essere dimenticato. Il titolo prende spunto da quel binario dove, da Milano, nel 20 gennaio 1944, partì un treno che condusse la Segre – 13 anni all’epoca – ad Auschwitz, campo di sterminio nazista. Con lei c’erano altre 604 persone (compreso il padre, Alberto). Soltanto in 22 riuscirono a sopravvivere.

Al programma speciale ci sarà la partecipazione di Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino e un’esclusiva esibizione del Coro del Teatro alla Scala ai binari della Stazione Centrale di Milano. “Dal Binario 21, Liliana Segre racconta i momenti concitati che precedettero la sua deportazione, ricordando i luoghi simbolo della sua esperienza, dalla pietra d’inciampo dedicata al padre Alberto, morto nel campo di sterminio, e posta davanti a casa Segre, alla scuola elementare di via Ruffini a Milano che Liliana frequentava e dalla quale nell’ottobre del 1938 fu espulsa a causa delle leggi razziali, fino al carcere di San Vittore, penultima tappa di quel viaggio all’inferno, e dalla quale quel 30 gennaio del 1944 venne prelevata per essere condotta a forza su un vagone merci in quel sotterraneo oscuro, nascosto nelle viscere della Stazione Centrale di Milano, a pochi metri dal via vai quotidiano inconsapevole dei viaggiatori”.

A che ora e dove vedere il programma

Il programma va in onda su Rai 1 alle ore 20.30. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

LEGGI ANCHE: Pietre di inciampo, cosa sono: significato della Bibbia e dove sono in Italia