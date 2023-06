Lorenzo Guerrieri, chi è il compagno di Barbara Berlusconi: carriera e vita privata

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha scioccato tutti, sia persone a lui vicine che persone a lui lontane. A piangere la sua morte c’è anche Lorenzo Guerrieri, scopriamo chi è il compagno di Barbara Berlusconi.

Qualche curiosità sul fidanzato della figlia.

Chi è Lorenzo Guerrieri: carriera

Volto meno conosciuto rispetto ad alcuni parenti di Silvio Berlusconi, ecco Lorenzo Guerrieri, che si ritrova ad essere legato all’ex leader di Forza Italia per via del suo rapporto con Barbara Berlusconi. Il 33enne si è formato poco alla volta, dimostrandosi sempre molto duttile e pronto a darsi da fare.

Iscrittosi al liceo scientifico Frisi di Monza (sua città natale), ha conseguito il diploma nel 2009, per poi passare all’Università degli studi di Milano-Bicocca, presso la facoltà di Economia e amministrazione d’impresa, conseguendo il titolo di laurea nel 2014.

L’annos uccessivo ha cominciato a lavorare presso una società di consulenza, la Deloitte. Nel 2016, grazie alle sue doti, si è guadagnato il ruolo di Manager, ricoperto fino al 2020. Successivamente Lorenzo ha deciso di fondare una sua azienda, che prende il nome di Domya.

Di lui non si sa moltissimo, se non questo.

La vita privata

Nato a Monza, non si conosce perfettamente la data di nascita di Lorenzo Guerrieri, ma si sa che ha 33 anni. Ha conosciuto Barbara Berlusconi dopo la sua rottura con Pato (nel 2013). I due si sono così avvicinati e sono rimasti spesso nell’ombra, preservando la loro privacy. L’incontro è avvenuto in un locale nel quale lui lavorava come barman, occupazione che copriva per sostenere gli studi universitari. Da lì in poi è stato amore.

La coppia ha avuto ben tre figli: Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto, rispettivamente dati alla luce nel 2016, 2018 e 2021.

Seppur non si sappia moltissimo di lui, si può constatare la sua serietà.

