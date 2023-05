Lorenzo Amoruso sull’ex fidanzata Manila: “Aveva un altro…”

Lorenzo Amoruso torna a parlare della sua relazione con Manila Nazzaro, rimarcando che poco dopo la loro rottura l’ex Miss Italia già stava “frequentandosi con un altro”

Lorenzo Amoruso sull’ex fidanzata Manila: “Mi ha tradito”

Riguardo al periodo della loro separazione, Lorenzo Amoruso ha fatto sapere durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli : “Mi sto riprendendo, non ho passato cinque mesi belli, mi sto rimpossessando della mia tranquillità e sobrietà mentale e fisica, perché non è stato e non è facile. Certo, c’è di peggio, però è chiaro che quando sei colpito in maniera diretta come è successo a me non è bello. L’amarezza nasce dal fatto che si continui a parlare di me in maniera brutta, negativa, come se fossi un mostro. Vengono dette cose brutte e non è giusto. Le storie iniziano e finiscono, l’amore si vede nelle difficoltà, è troppo facile girarsi e andar via quando le cose non vanno bene. Lei è scappata…” rimarcando al tempo stesso che “L’ho sempre amata, io ho cambiato la mia vita per lei, ho messo lei e suoi bambini davanti a tutto e tutti”.

Le parole su Manila: “Aveva un altro”

Insomma, in poche parole Lorenzo Amoruso accusa Manila Nazzaro di averlo tradito. “C’è tanta cattiveria e vigliaccheria nei miei confronti. Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo: la signora Nazzaro, pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona. La cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato, tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi ‘Fatti curare, sei malato’ solo perché perdevo un po’ di tempo alla PlayStation… e poi vieni a scoprire che piangeva e parlava ai giornali, alle trasmissioni di matrimonio… è arrivata anche a parlar male del fatto che noi abbiamo perso una bambina, ha detto che ci siamo lasciati in quel periodo… Io ho pianto per una settimana di fila quando abbiamo persona la bambina, e sentirmi dire certe cose… una coltellata avrebbe fatto meno male!”.