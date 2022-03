Lorenzo Amoruso e l’ex fidanzata prima di Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso è il compagno di Manila Nazzaro, una delle principali concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Attualmente la sua storia con l’ex Miss Italia è molto solida (lui e Manila sono insieme da circa 3 anni), ma precedentemente ha avuto una storia d’amore con un’altra vips.

Chi è Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso è nato il 28 giugno 1971 a Bari e ha iniziato la sua carriera da vips da calciatore nella squadra della sua città natale, il Bari.

Il suo debutto in serie A arriva proprio con il Bari in una sfida contro l’Inter ma i più grandi successi li ha raggiunti con la maglia della fiorentina. Dopo il ritiro, ha continuato la sua carriera come opinionista tv e dirigente sportivo. Ha condotto diversi programmi come Platinum Calcio, Lunedì gol, Sportitalia e Radio Sportiva.

Lorenzo Amoruso: ex fidanzata

Lorenzo Amoruso, prima di incontrare Manila Nazzaro, ha avuto una storia d’amore abbastanza importante anche con Giulia Montanarini (che ha fatto una esperienza come tronista di Uomini e Donne).

Attrice, valletta, showgirl ed ex nuotatrice, Giulia ha lavorato per molti anni nelle sfilate e nel 1994 ha partecipato a Miss Italia (proprio come Manila Nazzaro, che invece ha trionfato al concorso di bellezza). Nel 1999 è entrata a far parte delle Letterine di Passaparola e ha poi partecipato a Ciao Darwin,Carramba che fortuna e Marameo. La loro relazione è iniziata nel 2003 ed è durata fino al 2009. Successivamente, però, i due sono entrati in crisi perchè la sintonia era terminata.

La ragazza, proprio per trovare un’altra anima gemella, ha poi accettato l’esperienza del trono di Uomini e Donne. Al termine del suo percorso in trasmissione la ragazza scelse Alessio Lo Passo, ma la loro storia durò pochi mesi.