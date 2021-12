Chi sono Marta e Gianluca: lavoro e vita privata

Marta e Gianluca sono due comici di Zelig che, grazie alla loro sintonia, artistica, hanno raggiunto un discreto successo. Uno dei loro spettacoli più recenti è Strapazzami di Coccole che ruota attorno al tema dell’amore possibile ma mai colto.

Chi sono Marta e Gianluca

Marta Zoboli è nata a Treviglio, vicino Bergamo, nel 1978 mentre. La comica si è laureata presso l’Università di Bergamo in Lingue e Lettere Straniere e successivamente ha studiato recitazione presso il Piccolo Teatro di Milano. La sua formazione artistica è proseguita anche nella capitale francese, precisamente all’École international de thèâtre, e ancora a Milano alla Scuola del Teatro Arsenale.

Di Gianluca De Angelis, invece, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Sappiamo però che solo in secondo momento abbraccerà la comicità, che diventerà appunto il suo genere predominante. È stato autore in radio e televisione di diversi spettacoli da cabaret e ha partecipato, oltre a Zelig, a numerosi programmi tv come Zelig Off, Convenscion, Zelig Circus e Colorado Cafè.

Un duo comico affiatato

Marta e Gianluca, come accennato, sono una coppia comica molto affiatata e sono conosciuti in primis per le loro apparizioni a Zelig dal lontano 2016. Prima di giungere a Zelig, però, la coppia ha fatto una serie di spettacoli tramite la cosiddetta “gavetta”. Inizialmente nel gruppo comico Sagapò, che includeva anche Gianmarco Pozzoli, i due successivamente hanno preso una strada indipendente credendo nelle proprie capacità di duo. Se i due sono fidanzati, difficile dirlo. Certo è che il dubbio se la loro sia una relazione solo professionale o anche più personale rimane.