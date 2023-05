Lodo Guenzi, chi è il cantautore frontman de Lo Stato Sociale: vita privata, film, fidanzata, suicidio

Chi è Lodo Guenzi, tutto sul cantautore e attore leader del gruppo Lo Stato Sociale. Artista bolognese, si è fatto conoscere con la sua band a livello nazionale con il singolo Una vita in vacanza, secondo all’edizione 2018 del Festival di Sanremo. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Lodo Guenzi, vita privata e carriera del frontman de Lo Stato Sociale

Nato a Bologna il primo luglio del 1986, Lodo Guenzi ha 36 anni ed è un noto cantautore e attore italiano, leader della band indie rock Lo Stato Sociale. Studia arte drammatica ad Udine, dove muove i suoi primi passi come attore sul palco del teatro, scrivendo anche diversi spettacoli. In quegli anni lavora anche come deejay ed incontra i futuri membri della sua band: il bassista Alberto Cazzola, detto Albi, ed Alberto Guidetti, detto Bebo, alla drum machine e ai sintetizzatori. I tre formano Lo Stato Sociale nel 2009, per poi arruolare nel 2011 Francesco Draicchio, detto Checco, e Enrico Roberto, noto come Carota.

Dopo anni di gavetta in cui suonano in locali e centri sociali, Lodo e la sua band pubblicano il loro primo album nel 2012, Turisti della democrazia. Il successo arriva qualche anno dopo, nel 2018, quando partecipano al Festival di Sanremo con il brano Una vita in vacanza, che si classifica al secondo posto e li lancia a livello nazionale. Ad oggi la band ha pubblicato cinque album in studio. L’ultimo, Stupido sexy futuro, è uscito il 5 maggio 2023.

I ruoli da attore, in quali film ha recitato?

In parallelo alla sua carriera musicale, Lodo Guenzi ha portato avanti quella da attore, recitando in diverse pellicole. Nei suoi tre anni sul grande schermo ha recitato in Est, Criminali si diventa, Improvvisamente Natale, La California e Il giorno più bello. Nel 2023 lavora al fianco di Edwige Fenech nell’ultimo film di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario.

Lodo Guenzi e il suicidio: “Ci ho pensato anche io a 19 anni”

Lo scorso febbraio Lodo Guenzi ha commentato sconvolto la notizia del suicidio di una studentessa universitaria 19enne. Il cantautore ha parlato della notizia sul suo profilo Instagram: “Non riesco a non pensare a quella ragazza di 19 anni che si è ammazzata nel bagno della sua università, lasciando scritto ‘nella vita ho fallito tutto. E no, a 19 anni non hai fallito niente. Ma lo pensavo anche io a 19 anni“.

L’artista ha condiviso un lungo post in cui ha raccontato i suoi trascorsi e ha parlato delle conseguenze delle troppe pressioni e aspettative sui giovani: “Vorrei vivere in una società in cui è concesso assumersi sfide difficili ed è concesso perderle. Voglio dire a gente della mia, o di dieci anni in meno, che è giusto nessuno ti regali niente come è umano fallire. Che meno ti regaleranno più fallirai, e più avrai nuovi strumenti per riuscire, e poi fallire di nuovo. Che non sei una nullità se non ce la fai e che comunque non c’è niente di dovuto. “.

Vita privata: chi è la sua fidanzata?

Si sa molto poco circa la vita privata di Lodo Guenzi che, nonostante la sua forte presenza sui social, tende a non condividere troppo al riguardo. Negli scorsi mesi ha rivelato di avere una fidanzata alla quale tiene molto, ma ha preferito non rivelare la sua identità: “Oggi forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona”.