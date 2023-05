Allerta meteo 19 maggio, otto Regioni attenzionate: avviso della Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo annunciata anche per la giornata di venerdì 19 maggio. Il maltempo continua ad essere instabile in gran parte dell’Italia con otto regioni che sono state attenzionate. Ecco l’avviso della Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare.

Allerta meteo 19 maggio, otto Regioni attenzionate

Nella giornata di venerdì 19 maggio continua il tempo ad essere instabile su molte Regioni, compresa quella dell’Emilia Romagna. La Protezione civile, infatti, ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello già in vigore, valutando nel bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro di venerdì 19 maggio una allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico in Emilia-Romagna, una allerta arancione in Lombardia ed Emilia-Romagna e una allerta gialla in 7 regioni.

Allerta meteo della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Secondo l’avviso della Protezione Civile “ Venerdì 19 Maggio non sono state emesse allerte meteo per rischio temporali in nessuna regione italiana ma che al contempo conferma invece la grave situazione generata dallo straripamento dei fiumi e dei torrenti che hanno causato l’alluvione in Emilia Romagna. Le zone con maggiori criticità meteo idro si confermano quelle delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Rimini per le quali la protezione civile infatti ha diramato di nuovo l’allerta massima a causa della propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d’acqua interessati, anche se in progressiva decrescita. Valutata infine anche allerta gialla per settori di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana”.

Avviso dell’Aeronautica Militare

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi”. “In considerazione dell’arrivo della tempesta Nino si prevedono dalla mattinata di domani, venerdì 19 maggio 2023, e per le successive 24/36 ore venti forti da Est-Sud/Est con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte“.