Lill Gruber, nata nel 1957 a Bolzano, è una giornalista televisiva che fa le sue prime esperienze in tv a Telebolzano per poi negli anni ’80 approdare in Rai e poi a La7. Sulla sua vita privata sappiamo che è sposata, ma perchè Lilli Gruber non ha avuto figli?

Matrimonio

Lilli Gruber è sposata con Jacques Charmelot, suo marito da diversi anni. I due, entrambi giornalisti, sono sposati dal 16 luglio 2000 e hanno detto il loro sì al municipio di Montagna, a pochi chilometri da Egna.

“Il nostro lavoro ci ha unito molto, siamo stati sempre solidali e mai in competizione”, ha detto la conduttrice di Otto e mezzo, ospite di Giovanni Floris a “Di Martedì” su La7. La coppia ha attualmente una relazione a distanza.

Lilli Gruber, figli: ecco perché non ne ha avuti

La coppia, pur essendo sposata dal 2000, non ha avuto figli. Perchè? In un’intervista al Corriere della Sera, Lilli Gruber ha spiegato il motivo.

“Usare la maternità come illuminazione esistenziale rende un pessimo servizio alle donne. Si dice spesso ‘non sei mamma, non puoi capire’. Ma capire cosa? Allora potrei dire, al contrario, ‘sei madre, non puoi capire’. Partiamo sempre dal presupposto che una donna che non ha avuto figli abbia rinunciato a qualcosa. E’ un assunto anacronistico e pericoloso, e ovviamente non facciamo lo stesso discorso per un uomo”. Successivamente, ha poi spiegato che “non ho fatto figli per una scelta precisa.

Avrei dovuto essere diversa da quello che sono. Non era nemmeno una questione di lavoro o di priorità. I figli bisogna innanzitutto volerli”.