Ligabue a Roma: scaletta delle canzoni, biglietti, informazioni del concerto e tour

Ligabue a Roma si esibisce in concerto nella serata di venerdì 14 luglio. Continua il tour negli stadi italiani per l’artista che non si ferma allo Stadio Olimpico ma continuerà nei prossime mesi. Ecco il resto delle date e tappe.

Ligabue a Roma: scaletta delle canzoni

Luciano Ligabue si esibisce in concerto allo stadio Olimpico di Roma nella serata di venerdì 14 luglio 2023. C’è tanta attesa per il cantautore che nei giorni scorsi ha anche annunciato nuove date e tappe del suo tour. Ecco la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Sogni di R&R

Questa è la mia vita

I “ragazzi” sono in giro

Riderai

Piccola stella senza cielo

Salviamoci la pelle!!!!

Così come sei

Una vita da mediano

Eri bellissima

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Balliamo sul mondo

Per sempre

Il sale della terra

I duri hanno due cuori

Lettera a G.

Happy hour

Ti sento

Un colpo all’anima

Marlon Brando è sempre lui

Il peso della valigia

Si viene e si va

Tra palco e realtà

Certe notti

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Urlando contro il cielo

Ligabue a Roma: biglietti e informazioni concerto

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. C’è tanta attesa per l’evento dell’artista. L’orario di apertura dei cancelli è fissato per le 17, mentre il concerto di Ligabue ha inizio alle 21.

Il tour con prossime tappe e date

Tuttavia dopo Riderai, sono state annunciate le nuove date e le tappe: